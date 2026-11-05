Nick Woltemade sufre otro duro revés, pero Jürgen Klopp le da ánimos

«Por Dios, estaríamos locos si cerráramos alguna puerta», dijo Klopp al ser preguntado por los nombres destacados que esta vez no habían entrado en su convocatoria. Entre ellos estaban, además de Yann Aurel Bisseck y Karim Adeyemi, Woltemade.

Klopp mantuvo una conversación especialmente intensa con el delantero centro, también cuestionado una y otra vez por la prensa italiana. Woltemade sigue sin marcar en la liga desde su llegada como cedido del Newcastle a la Vieja Señora, aunque en la Europa League ya ha sumado tres goles y una asistencia. Klopp también señaló esos logros y animó a Woltemade de cara al futuro.

«Nick, sinceramente, está pasando más bien por una buena etapa ahora en la Juve. Está recuperando muchas cosas; no lo ha tenido fácil desde el cambio. Y en la Juve tampoco van bien las cosas, pese a que, en principio, fue una decisión muy inteligente: otra liga, mejor clima», dijo Klopp. El hecho de que el antiguo campeón habitual de Italia, ahora en crisis, no termine de encontrar el rumbo «no es culpa de Nick, por supuesto. Ni por asomo», recalcó Klopp.

«Depende de cómo rinda el equipo y de cuáles sean las expectativas. (…) Nick va por buen camino. Le falta un poco de peligro de gol. La elaboración y la continuidad del juego están ahí. Por eso, desde luego, ninguna puerta está cerrada. Fue una decisión difícil para nosotros, pero a veces el estado de forma pesa más que todo lo demás», concluyó Klopp al explicar por qué no convocó al jugador de 24 años.

Woltemade también atraviesa momentos difíciles en la selección alemana

En lugar de Woltemade, Niclas Füllkrug regresó a la selección tras más de un año de ausencia. Una consecuencia lógica y una «decisión relativamente fácil», según aclaró Klopp ante el impresionante promedio goleador de Füllkrug en el Werder Bremen.

Completan el trío de atacantes Younes Ebnoutalib, que también marca con regularidad en el Eintracht Frankfurt (ocho goles en diez partidos), y Kai Havertz, que recientemente se convirtió en el máximo goleador alemán de la historia de la Premier League gracias a su gol de la victoria para el Arsenal contra el Liverpool.

Desde su debut en el verano de 2025, Woltemade había recibido una convocatoria para cada concentración de la selección alemana y, en la recta final de la accidentada fase de clasificación para el Mundial, sostuvo el ataque del equipo en ausencia de Havertz, entonces lesionado, con cuatro goles en los últimos tres partidos.

En el Mundial, solo jugó en la desastrosa eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay y falló un penalti decisivo en la tanda. Tras la llegada de Klopp como seleccionador, Woltemade formó parte de la amplia convocatoria y tuvo minutos en los dos últimos partidos, contra Serbia y Grecia. Ante Serbia desperdició de forma lamentable una ocasión clarísima de gol a cinco metros de la portería vacía.