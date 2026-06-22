A pesar del frío, la niebla y la nieve en el campo de entrenamiento del Inter, Felipe Scolari visitaba a los jugadores brasileños aún no confirmados para el Mundial 2002.

A la cabeza estaba Ronaldo “el Fenómeno”, que se recuperaba de su segunda operación en el tendón rotuliano, no estaba en forma y tenía una relación tensa con el entrenador del Inter, Héctor Cúper.

Al llegar a su piso, cerca de San Siro, Scolari fue directo: «Cooper dice que no te vas a recuperar y que no trabajas». La charla fue tan dura que Ronaldo lloró.

Scolari estaba convencido de que, si lograba que Ronaldo volviera a la selección, sería muy valioso, tanto en el campo como en el vestuario; lo había ganado todo y era muy querido.

Ronaldo pidió una oportunidad y se comprometió a hablar con Moratti, presidente del Inter, para viajar a Brasil y recuperarse a tiempo.

Mourinho aceptó y Ronaldo viajó a Río para trabajar con su fisioterapeuta de confianza, Nelton Petroni. El resto es historia: Brasil ganó su quinto Mundial y Ronaldo fue el máximo goleador.

Veinticuatro años después, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, intenta repetir el efecto Ronaldo con Neymar.

Neymar, recuperado, ya puede viajar con Brasil y sentarse en el banquillo ante Escocia tras perderse los duelos contra Marruecos y Haití.

La Canarinha empató 1-1 con Marruecos y venció 3-0 a Haití; cerrará el grupo ante Escocia en la madrugada del jueves.

Según Mundo Deportivo, Neymar sigue un programa específico y usa botas de compresión para mejorar la circulación y acelerar la recuperación de su gemelo.

A Neymar le falta ritmo de competición tras varias semanas sin jugar, pero sus compañeros siguen viéndolo como el talento capaz de cambiar partidos.

Pese a todo, sigue siendo el más talentoso de la Canarinha en este Mundial, por delante de Vinicius Jr., quien cumple con creces los objetivos de Ancelotti y brilla en Estados Unidos.

Neymar se integra a la perfección en las charlas del grupo, en los partidos y en los encuentros; goza de gran popularidad tanto entre los veteranos como entre los jóvenes, y Ancelotti le valora por su claridad de ideas y su empatía.

Neymar quiere imitar a Ronaldo en 2002: recuperarse, ser titular y levantar la Copa. Solo pide disfrutar de su «último baile».