Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Neymar sueña con repetir el guion de Ronaldo 24 años después

Escocia vs Brazil
Escocia
Brazil
World Cup
Neymar
Ronaldo
C. Ancelotti
L. Scolari
Escocia
Brasil
EE. UU.
Italia

El líder de la samba quiere disfrutar de su último baile

A pesar del frío, la niebla y la nieve en el campo de entrenamiento del Inter, Felipe Scolari visitaba a los jugadores brasileños aún no confirmados para el Mundial 2002.

A la cabeza estaba Ronaldo “el Fenómeno”, que se recuperaba de su segunda operación en el tendón rotuliano, no estaba en forma y tenía una relación tensa con el entrenador del Inter, Héctor Cúper.

Al llegar a su piso, cerca de San Siro, Scolari fue directo: «Cooper dice que no te vas a recuperar y que no trabajas». La charla fue tan dura que Ronaldo lloró.

Scolari estaba convencido de que, si lograba que Ronaldo volviera a la selección, sería muy valioso, tanto en el campo como en el vestuario; lo había ganado todo y era muy querido.

Ronaldo pidió una oportunidad y se comprometió a hablar con Moratti, presidente del Inter, para viajar a Brasil y recuperarse a tiempo.

World Cup
Escocia crest
Escocia
SCO
Brazil crest
Brazil
BRA

Mourinho aceptó y Ronaldo viajó a Río para trabajar con su fisioterapeuta de confianza, Nelton Petroni. El resto es historia: Brasil ganó su quinto Mundial y Ronaldo fue el máximo goleador.

Veinticuatro años después, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, intenta repetir el efecto Ronaldo con Neymar.

Neymar, recuperado, ya puede viajar con Brasil y sentarse en el banquillo ante Escocia tras perderse los duelos contra Marruecos y Haití.

La Canarinha empató 1-1 con Marruecos y venció 3-0 a Haití; cerrará el grupo ante Escocia en la madrugada del jueves.

Según Mundo Deportivo, Neymar sigue un programa específico y usa botas de compresión para mejorar la circulación y acelerar la recuperación de su gemelo.

A Neymar le falta ritmo de competición tras varias semanas sin jugar, pero sus compañeros siguen viéndolo como el talento capaz de cambiar partidos.

Pese a todo, sigue siendo el más talentoso de la Canarinha en este Mundial, por delante de Vinicius Jr., quien cumple con creces los objetivos de Ancelotti y brilla en Estados Unidos.

Neymar se integra a la perfección en las charlas del grupo, en los partidos y en los encuentros; goza de gran popularidad tanto entre los veteranos como entre los jóvenes, y Ancelotti le valora por su claridad de ideas y su empatía.

Neymar quiere imitar a Ronaldo en 2002: recuperarse, ser titular y levantar la Copa. Solo pide disfrutar de su «último baile».

Anuncios