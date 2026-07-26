La estrella brasileña Neymar da Silva rompió su silencio de forma contundente para desmentir lo que se rumoreaba sobre una reprimenda a jóvenes jugadores de las filas del Santos durante el descanso del partido que terminó en empate ante el Chapecoense (2-2), calificando las informaciones periodísticas de "mentiras malintencionadas" y asegurando que lo ocurrido fue una reprimenda colectiva a todo el equipo y no un ataque dirigido a individuos concretos.

Según reveló el diario brasileño "Globo Esporte", Neymar descargó su ira contra dos de sus compañeros más jóvenes entre las dos partes del encuentro, cuando calificó a Gabriel Bontempo de "estúpido" y le sugirió que jugara con el Chapecoense, colista de la liga brasileña, la próxima temporada.

Asimismo, criticó y puso en duda las capacidades técnicas de João Ananias, quien marcó un gol en propia puerta en el minuto 62, lo que provocó un amplio malestar entre los jugadores, el cuerpo técnico y los miembros de la junta directiva.

Respuesta encendida a través de Instagram

Neymar se apresuró a responder de manera tajante mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde dijo: "Veo que circulan algunos rumores sobre una reprimenda mía a los jugadores más jóvenes en el vestuario. Eso no es cierto en absoluto. Pido a quien difundió estas palabras que no lo haga; no mientan".

Y añadió en un tono firme: "Pueden preguntarle a cualquiera en el vestuario, es una reprimenda al equipo. Hablé yo, habló Lucas, y Arão, y Gabi, y Brazão... todos, y por supuesto que hubo reprimendas, porque somos competidores y queremos ganar, pero no hubo ninguna reprimenda a los jugadores más jóvenes".

Rechazo tajante a las mentiras

El exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain insistió en su rechazo total a lo que describió como "mentiras", diciendo: "De ahora en adelante, no voy a aceptar esas mentiras que publican en internet. La reprimenda en el vestuario, sin importar quién sea el que reprende, es algo normal. Quienes difunden estas informaciones malintencionadas y falsas no entienden nada; no saben lo que es el fútbol y nunca han formado parte de un equipo".

Una celebración extraña y una tarjeta amarilla

Neymar había acaparado los focos en el partido con su extraña forma de celebrar el gol del 1-0 en el minuto 36, cuando primero imitó el juego del póquer y después corrió hacia el banderín de córner para usarlo como un palo de golf, en un claro mensaje a sus críticos, antes de recibir una tarjeta amarilla por empujar a dos jugadores rivales, lo que significa su ausencia en el próximo partido por acumulación de amonestaciones.