Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, elogió a sus compañeros tras la gran victoria por (5-1) frente al Stuttgart, la noche del viernes en el Allianz Arena, en el estreno de la Bundesliga.

Neuer declaró, en unas palabras a la prensa después del partido: "El Stuttgart es un buen equipo, tiene buenos jugadores y un ataque potente, pero desde el principio estábamos decididos a dar todo lo que tenemos para lograr un inicio perfecto de temporada. Creo que lo demostramos hoy".

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Sobre la posibilidad de considerar la temporada actual como un "triplete o nada", el capitán del Bayern respondió: "No se puede decir eso ahora. Trabajamos duro, y esta es la tercera temporada con Vinny (el entrenador Vincent Kompany)".

Y añadió Neuer: "Intentaremos trabajar en las cosas que no salieron bien la temporada pasada, para dar ese último paso en las grandes eliminatorias, como el enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain (en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa). Pero ahora debemos cumplir con nuestra tarea y avanzar paso a paso".

El conjunto bávaro había caído fuera de casa en el partido de ida ante el Paris (5-4), antes de empatar en su terreno (1-1) en la vuelta, despidiéndose así del torneo cuyo título conquistó el equipo francés a costa del Arsenal.

El Bayern Múnich abrió la nueva temporada con una victoria sobre el Borussia Dortmund (2-1), el pasado sábado, en la Supercopa de Alemania.

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