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Thibaut Courtois confía en que Vinicius Junior alcance su mejor nivel mientras el Real Madrid lucha por títulos en LaLiga y Europa. Aunque reconoció que esta temporada está siendo más difícil para el delantero, el portero destacó las señales positivas antes del duelo contra el PSV Eindhoven.

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Courtois confía en que Vini Jr. dé lo mejor de sí

Thibaut Courtois mostró todo su apoyo a Vinicius Junior antes del partido de Champions League del Real Madrid contra el PSV Eindhoven en el Bernabéu. Ante los medios, Courtois afirmó que la plantilla apoya a todos sus jugadores y elogió la capacidad de autocrítica y la ética de trabajo de Vinicius.

«Todos nos apoyamos. Ayudaremos a cualquier jugador. No es que tengamos que estar más cerca de él, porque creo que es un chico feliz, que hace autocrítica y sabe que tiene que trabajar duro», dijo Courtois.

La libertad y la confianza, claves para Vini

Courtois reconoció que esta temporada está siendo más exigente, pero aseguró que últimamente ha vuelto a ver la chispa de Vinicius, reforzada por la confianza que le han dado sus goles con Brasil. Para Courtois, dejar que Vinicius juegue con libertad cuando tiene el balón le permite mostrar su mejor fútbol.

«Al final, una carrera es larga; no puedes ser un 9 o un 10 todas las temporadas. Los únicos que conozco que lo han sido son Messi y Cristiano. Quizá este año sea un poco más difícil para él, pero el otro día lo vi con su chispa y jugando bien», dijo Courtois. «Los goles con Brasil también le dan más confianza. Creo que necesita sentirse libre y disfrutar del fútbol. Cuando disfruta con el balón, juega mejor».

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El Real Madrid aspira a cuatro títulos

Courtois subrayó que el Real Madrid necesita a Vinicius en su mejor versión para luchar por los títulos de LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa. Tras dos temporadas sin títulos, se mostró convencido de lo que puede aportar el delantero.

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«Si queremos competir por LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa, necesitamos al mejor Vini. Y estoy seguro de que lo tenemos», dijo Courtois.

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