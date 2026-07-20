Nadie me despierta de mi sueño... Gavi agradece tras ganar el Mundial

Gavi, estrella del Barcelona y de la selección española, compartió con sus seguidores el momento más importante de su carrera pocas horas después de ganar el Mundial.

El centrocampista del Barcelona publicó un emotivo mensaje en la red «X», acompañado de dos fotos que resumen su historia: una de sus primeros pasos en el mundo del fútbol, cuando era un niño y jugaba en el equipo «La Liarra Palombi» de Los Palacios, y otra en la que aparece besando la Copa del Mundo en el estadio MetLife de Estados Unidos.

Gavi (21 años) comentó las imágenes: «Que nadie me despierte de este sueño, el sueño de un chico de Los Palacios de ganar el Mundial con la selección de su país». También recordó los momentos difíciles por lesiones y afirmó que todos los sacrificios «merecieron la pena».

Agradeció a su familia, amigos, el Real Betis —donde comenzó— y, sobre todo, al FC Barcelona y a La Masía.

Escribió: «Les debo mucho a todos los que me acogieron en La Masía desde el primer día, y a los entrenadores y al personal directivo del FC Barcelona, que me ayudaron a crecer como futbolista y como persona, lo que me permitió convertirme en campeón del mundo».

Recordó a su abuela y le agradeció la fuerza extra de los últimos meses.

Gavi jugó 76 minutos en el Mundial: fue titular ante Cabo Verde en el debut y ingresó en los últimos minutos contra Austria en octavos.







