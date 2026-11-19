Compartir Sigue a GOAL en Google

El ucraniano Mykhailo Mudryk, jugador del Tottenham cedido por el Chelsea, responsabilizó a la dirección de su selección de su positivo en un control antidopaje y de la sanción que le apartó del fútbol, y aseguró que la sustancia prohibida detectada en su muestra entró en su organismo durante su estancia con Ucrania.

Anuncios

El jugador, de 25 años, fue sancionado desde noviembre de 2024 hasta julio de 2026 después de que se confirmara la presencia de meldonio, una sustancia prohibida, en su muestra. Se cree que dicha sustancia llegó a su organismo durante su estancia con la selección ucraniana.

La Federación Inglesa de Fútbol amenazó inicialmente a Mudryk con una sanción de hasta cuatro años, pero el jugador presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y logró que se redujera la pena.

El jugador volvió a la práctica del fútbol después de admitir haber infringido la normativa antidopaje y aceptó una sanción equivalente al tiempo que ya había pasado lejos de los terrenos de juego.

Tras jugar con la camiseta del Chelsea durante la gira de pretemporada del equipo en Asia, Mudryk fichó por el Tottenham el último día del mercado de fichajes, para reencontrarse con su exentrenador en el Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi .

Anuncios Anuncios

En una entrevista con el canal de YouTube «Guest of Gordon», se le preguntó a Mudryk a quién responsabilizaba de su ausencia del fútbol, y respondió, según recoge la BBC: «El ambiente y las condiciones dentro de la selección ucraniana. Eso nunca debió haber ocurrido. Quizá no lo había dicho públicamente antes, pero lo digo ahora».

Related Topics

Y añadió: «Nunca había oído hablar de una sustancia como el meldonio. Es una sustancia que solo se puede conseguir en Europa del Este, y solo pudo haber entrado en mi cuerpo en Ucrania, porque en Inglaterra no existe una sustancia así».

Mudryk explicó que durante ese periodo solo estuvo en Ucrania para incorporarse a la concentración de la selección nacional, lo que, a su juicio, refuerza la posibilidad de que la sustancia entrara en su organismo mientras estaba con el equipo.

Anuncios

Cuando se le preguntó directamente si responsabilizaba a la selección ucraniana, respondió: «Sí, así es».

Las acusaciones del jugador no se quedaron ahí, ya que señaló que Andriy Shevchenko, presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, no le brindó el apoyo suficiente durante la crisis. Además, responsabilizó a la federación de la filtración de información surgida durante las investigaciones y afirmó que su forma de gestionar el caso retrasó su regreso a los terrenos de juego.

Anuncios

Mudryk reveló que gastó millones de libras esterlinas en honorarios de abogados, entrenamientos, alquiler de campos y sesiones privadas de fisioterapia durante su sanción, al no poder beneficiarse de los servicios que le ofrecía el Chelsea.

El jugador habló del impacto que sufrió al conocer el resultado del control: «Fue como un rayo caído del cielo. No podía creer que el positivo fuera real».

Anuncios

Y añadió: «Fue como caer desde un rascacielos. En un sueño, al final llegas al suelo, pero en la realidad yo seguía cayendo sin parar. Eso afectó muchísimo a mi estado mental».

Mudryk admitió que lloró y recurrió al alcohol tras conocer por primera vez la decisión de sancionarle, pero aseguró que nunca perdió la confianza en su capacidad para volver a jugar al fútbol al más alto nivel.

Anuncios

Mudryk concluyó afirmando que tuvo pensamientos suicidas durante ese periodo, pero que enseguida se dio cuenta de que esa no era la solución para salir de la crisis: «Pensé en suicidarme, pero rápidamente me di cuenta de que esa no era la salida».