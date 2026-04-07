Mourinho vuelve a dar que hablar con sus últimas declaraciones

El tono de «El Especial» José Mourinho tras el decepcionante empate del Benfica ante el «Casa Pia» (1-1) no fue solo una expresión de frustración pasajera, sino que supuso un anuncio explícito del fin de las aspiraciones de las «Águilas» en la lucha por el título de la Liga portuguesa, poniendo el dedo en la llaga de la «identidad y personalidad» dentro del vestuario.

La pérdida de identidad

A pesar del dominio absoluto que impuso el Benfica, con un 78 % de posesión, el equipo lisboeta cayó en la trampa del empate por novena vez esta temporada.

Frente a un rival que lucha por evitar el descenso (ocupa el puesto 16), el Benfica se mostró incapaz de convertir su dominio en una victoria clara, ya que solo logró dirigir tres tiros a puerta de un total de 18 intentos.

En declaraciones a la cadena «Sport TV», recogidas por el diario portugués «A Bola», Mourinho afirmó con tono severo: «No solo hemos perdido dos puntos, sino que hemos desperdiciado nuestras últimas oportunidades de luchar por el título. Lo peor de todo es que ya no tenemos la iniciativa ni siquiera en la lucha por el segundo puesto; nuestro destino ya no está en nuestras manos».

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La «frialdad» de las estrellas

Mourinho no dudó en dirigir una crítica mordaz y directa a sus jugadores, señalando que existe una brecha en el compromiso mental de algunos.

El entrenador portugués describió a algunos de sus jugadores como «desconectados de la realidad», como si el fútbol no fuera el centro de sus vidas.

Mourinho afirmó que, en el descanso, intentó recordar al equipo que un tropiezo en este partido significaría «el fin lógico de la contienda», pero la reacción sobre el terreno de juego reveló «una pérdida de energía y de ganas de ganar».

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En sus declaraciones más contundentes, Mourinho distinguió entre dos tipos de jugadores: «Hay quienes viven para ganar, independientemente de su riqueza, y hay quienes se toman las cosas a la ligera. No son malas personas, pero carecen por completo de la fuerte personalidad que exigen los podios».

Cifras engañosas

Aunque el Benfica sigue invicto a seis jornadas del final (19 victorias y 9 empates), la realidad de los puntos lo sitúa en tercera posición, a dos puntos del Sporting (que tiene un partido aplazado) y a siete del líder, el Oporto.

Este tropiezo en casa viene a sumarse a una serie de fracasos esta temporada, que comenzó con la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid, seguida de la eliminación de la Copa de Portugal ante el Oporto y de la Copa de la Liga ante el Braga. Y con las esperanzas en la liga desvaneciéndose, las «Águilas», bajo la dirección de Mourinho, se enfrentan al riesgo de terminar una temporada amarga y sin títulos, que no refleja ni el gasto realizado ni los nombres que figuran en la plantilla.

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