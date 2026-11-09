Arda Güler Arda Güler se ha reivindicado con fuerza en el Real Madrid, después de pasar de ser un jugador que no obtuvo suficientes oportunidades durante sus dos primeras temporadas con Carlo Ancelotti a convertirse en un elemento fundamental e imprescindible en el once del entrenador portugués José Mourinho, que ahora cuenta enormemente con él, dadas las cualidades técnicas que ofrece el jugador turco.

Según el diario español "Sport", Güler ha logrado ganarse la admiración de la afición del Real Madrid, y especialmente de su entrenador José Mourinho, tras demostrar que posee cualidades excepcionales que le permiten reivindicarse en un club en el que conseguir un puesto en el once titular gracias a la calidad técnica es una de las tareas más difíciles del mundo del fútbol.

Las cifras reflejan la magnitud de la evolución que ha experimentado el nivel del jugador turco, ya que esta temporada ha disputado 845 minutos en 14 partidos, situándose dentro de la lista de los 10 jugadores con más participación a las órdenes de Mourinho. Pese a ello, Güler sigue siendo uno de los jugadores a los que el entrenador sustituye pronto, con una media de 61 minutos por partido.

Pero el dato más destacado que revela su importancia reside en su participación como titular en el 83% de los partidos de la Liga española, lo que confirma que es uno de los elementos clave en los planes del entrenador portugués, sobre todo después de haber anotado 4 goles y dado 7 asistencias.

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Conseguir un puesto en el once titular no ha sido algo fácil para Güler, pues, pese a que todos coinciden en que el jugador turco merece ser titular, la presencia de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Bellingham y Diomande convertía en un quebradero de cabeza táctico encontrarle una posición adecuada.

Por este motivo, Mourinho optó por cambiar la posición de Güler más de una vez durante la temporada, haciéndole jugar por detrás de los delanteros, en la banda derecha e incluso en el doble pivote junto a un jugador con mayores cualidades físicas, para garantizar su presencia en el campo fuera cual fuera la posición que ocupara.

Güler le da al Real Madrid lo que al equipo le faltó durante años, que es un jugador capaz de dirigir el ritmo de los partidos y crear ocasiones para los delanteros de gran velocidad.

Asimismo, el jugador turco ha encontrado en Mbappé un socio ideal sobre el campo, después de que ambos hayan participado juntos en 19 goles, mediante asistencias mutuas entre ellos.

Güler se ha convertido en el segundo jugador que más ha contribuido a los goles del delantero francés desde su incorporación al Real Madrid, por detrás de Vinícius Júnior, con quien ha participado en 20 goles.

La compenetración parece evidente entre los jugadores, ya que cada uno se afana por buscar al otro constantemente durante los partidos.

De entre las posiciones que ha ocupado Güler esta temporada, la banda derecha parece la que mejor explica el empeño de Mourinho en contar con sus servicios y su falta de voluntad para prescindir de él.

El jugador turco, zurdo, no desempeña el papel de extremo tradicional en el costado derecho, sino que inicia sus movimientos desde la banda para recibir el balón, antes de dirigirse hacia el interior en los espacios interiores, donde tiene todo el campo por delante y aporta un nuevo superioridad numérica al centro del campo, mientras Fede Valverde se encarga de ocupar el espacio en la banda.

De este movimiento se derivan varios beneficios tácticos para el Real Madrid; el primero de ellos, dejar libre el espacio por delante del lateral derecho para que suba y apoye el ataque, aportando además mayor amplitud al campo.

El segundo es que Güler le ha dado al equipo un jugador adicional en el interior, ya que se transforma en un segundo creador de juego, capaz de generar superioridad numérica entre líneas y de obligar al rival a elegir entre adelantar al jugador de contención para vigilarlo o quedarse para proteger el espacio que rodea a Mbappé.

En cuanto al tercer beneficio, y quizá el más importante, reside en la capacidad de Güler desde esta posición para ver los movimientos de Mbappé en los espacios diagonales, donde el delantero francés arranca por detrás del espacio que separa al central y al lateral, para que el jugador turco le ponga el balón con su pierna izquierda en la trayectoria de su desmarque, aprovechando su velocidad para llegar a él.

Precisamente de estos movimientos nació buena parte del entendimiento que se ha traducido en la participación de ambos en 19 goles.

Es difícil ignorar la comparación con el pasado, ya que la última experiencia de Mourinho con un jugador zurdo de origen turco, con capacidad para retener el balón y dar el pase decisivo en el Real Madrid, se remonta al alemán Mesut Özil.

Özil se incorporó al conjunto blanco en 2010 y rápidamente se convirtió en el socio ideal de Cristiano Ronaldo, exactamente igual que hoy Güler se ha convertido en un socio especial de Mbappé.

Özil era un creador de juego que no necesitaba correr mucho para ser influyente, gracias a su capacidad para leer los movimientos de sus compañeros antes de que se produjeran y enviar los pases a los espacios que permiten a los delanteros aprovechar su velocidad.

Las similitudes entre ambos jugadores no se limitan a la naturaleza de sus funciones, ya que Özil también solía arrancar desde el costado derecho antes de moverse hacia el interior.

Con Güler, Diomande y Bernardo sobre el campo, el Real Madrid ha alcanzado su mejor nivel esta temporada, algo que confirma la racha de ocho victorias consecutivas que ha logrado el equipo.

Y ahora le toca a Mourinho tomar la decisión, pues si se arma de valor y mantiene a Vinícius Júnior en el banquillo, el equipo podría cosechar muchos puntos que lo acerquen a conquistar títulos esta temporada.