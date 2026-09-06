Mourinho revela su sufrimiento: ¡la situación aquí parece difícil!

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, puso el foco sobre la magnitud de la presión que impone la competición en la Liga española, subrayando que los grandes clubes de España están obligados a ganar de forma constante, al contrario de lo que ve en Francia y Alemania, en un momento en el que el Barcelona ha comenzado la temporada con fuerza mientras el Real Madrid encajó una sorprendente derrota ante la Real Sociedad.

Mourinho dijo, en unas declaraciones destacadas por Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa: "No es necesario que los campeones ganen cada fin de semana en la Liga francesa o en la Liga alemana; ellos saben que serán campeones y tienen tranquilidad", en referencia a su creencia de que la diferencia de fuerza en algunas ligas concede a los clubes de la cima un mayor margen para tropezar sin que afecte a sus opciones de conquistar el título.

El entrenador portugués añadió: "Aquí, en la Liga española, hay una presión que no existe en las otras ligas. Aquí la cosa es difícil", al considerar que la naturaleza de la competición en España hace que cada partido tenga una importancia doble para los clubes candidatos al campeonato.

Las declaraciones de Mourinho llegan en medio de un inicio inmejorable del Barcelona, que ha logrado 4 victorias consecutivas en la Liga española y ha marcado 17 goles, para presentarse tempranamente con una imagen ofensiva potente y poner a sus rivales bajo la presión de perseguir sus resultados.

En contraste, el Real Madrid no ha podido mantener su fuerte arranque, tras caer ante la Real Sociedad en una sorpresa temprana, perdiendo 3 puntos importantes en la carrera por el liderato, y se encuentra obligado a responder con rapidez en las próximas jornadas para que no se amplíe la brecha con el Barcelona.

Este inicio otorga a las declaraciones de Mourinho una relevancia especial, ya que parece que su discurso sobre la "presión diferente" en la Liga española refleja la realidad de la competición temprana, donde cualquier tropiezo del Real Madrid o del Barcelona se convierte en una crisis, mientras que cada victoria eleva el techo de las expectativas respecto a la lucha por el título.