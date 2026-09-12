Mourinho prepara una sorpresa desagradable para Brahim Díaz

El Real Madrid se prepara para afrontar un nuevo compromiso en LaLiga, cuando reciba al Rayo Vallecano, con un claro deseo de lograr la victoria y no permitir más pérdida de puntos, especialmente ante el afán del equipo por continuar la persecución del líder Barcelona.

El Real Madrid ocupa actualmente el segundo puesto, a tres puntos del líder, lo que convierte la próxima etapa en algo de suma importancia para el conjunto blanco, que disputará tres partidos en apenas 9 días, comenzando por el enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, para luego visitar al Elche el martes, antes de cerrar esta serie con un duro choque frente al Atlético de Madrid en el derbi de la capital.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, recibe un impulso importante antes del partido ante el Rayo Vallecano, con la recuperación de varios jugadores que se ausentaron en el pasado encuentro frente al Inter.

Aurélien Tchouaméni encabeza la lista de los que regresan, después de volver a estar disponible para Mourinho, teniendo en cuenta que ya había participado ante el Inter. Asimismo, el equipo recupera los servicios de Marco Asensio, que regresó a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión que lo apartó en un momento inoportuno.

La convocatoria del equipo también registra el regreso de Thiago a las cuentas tras recuperarse de su lesión, lo que otorga a Mourinho opciones adicionales en el centro del campo durante un periodo cargado de partidos.

La convocatoria del Real Madrid había sufrido un duro golpe en el enfrentamiento ante el Inter, después de que se ausentaran Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva por sanción, tras haber recibido tarjetas rojas durante las competiciones de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada.

Dudas en el centro del campo

Parece que la pregunta más destacada para Mourinho tiene que ver con el jugador que ocupará su lugar en el centro del campo junto a Bernardo Silva, con una disyuntiva entre Eduardo Camavinga y Federico Valverde.

Valverde ha tenido la oportunidad de participar de forma casi completa desde el inicio de la temporada, pues ha disputado los cuatro partidos del Real Madrid en LaLiga, además de un partido en la Liga de Campeones de Europa.

El jugador uruguayo solo se ha ausentado poco más de 20 minutos esta temporada, después de retirarse en el minuto 77 durante el enfrentamiento ante el Málaga, y luego ausentarse en los últimos ocho minutos del partido contra el Real Betis la semana pasada.

Por otro lado, parece que Mourinho es consciente de la importancia de gestionar los minutos de sus jugadores en esta etapa temprana de la temporada, especialmente con la presión de los partidos consecutivos en un corto periodo de tiempo.

La presencia de Bernardo Silva en el once titular es algo esperado, después de haber comenzado los dos primeros partidos del Real Madrid en LaLiga, antes de participar como suplente ante el Málaga y el Real Betis.

El jugador portugués ha disputado 205 minutos de los 360 posibles en LaLiga, con un porcentaje de participación de cerca del 57%, lo que podría llevar a Mourinho a tratarlo con cautela durante este periodo.

Parece que el técnico portugués prefiere no cargar a su compatriota con más presión física en esta etapa temprana de la temporada, con el objetivo de preservar su plena disponibilidad y otorgarle la capacidad de ofrecer su mejor nivel cuando las competiciones entren en sus fases decisivas.

Un esperado regreso de Arda Güler

También se espera que Arda Güler regrese al once titular ante el Rayo Vallecano, después de haberse ausentado del partido inaugural del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa.

El jugador turco vive un fuerte inicio de temporada, pero al mismo tiempo es consciente de que la competencia por los puestos de ataque y de creación de juego dentro del Real Madrid no otorga a ningún jugador un gran margen de descanso.

Güler sabe bien que nombres como Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham parecen casi asegurados en las cuentas de Mourinho, y se espera que el trío comience el partido, lo que hace que la tarea del jugador turco de afianzarse en el once titular sea más difícil.

Por ello, Güler tendrá que aprovechar cada oportunidad que se le presente, y ofrecer niveles sólidos que confirmen su derecho a continuar entre las opciones titulares de Mourinho, especialmente ante la gran competencia que vive el equipo en todas las posiciones de la línea ofensiva.

En cuanto a la línea defensiva, se espera que Mourinho no realice grandes cambios, pues es probable que se apoye en los mismos elementos que participaron ante el Inter.

Thibaut Courtois protegerá la portería del Real Madrid, mientras que la línea defensiva estará compuesta por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella.

Parece que Cucurella ha empezado a ganar más estabilidad en las cuentas de Mourinho, después de que su presencia en el once se haya vuelto más asentada, mientras que el resto de los elementos de la línea defensiva siguen contando con la confianza del técnico en esta etapa de la temporada.

Díaz en el banquillo

Según el diario "AS" español, se espera que el marroquí Brahim Díaz esté en el banquillo ante el Rayo Vallecano, junto a Yann Diomandé, ante las opciones disponibles para Mourinho antes del enfrentamiento.

De este modo, el once titular del Real Madrid parece candidato a mantenerse en gran medida, quedando la disyuntiva más destacada en el centro del campo, concretamente entre Valverde y Camavinga, a la espera de la decisión final del técnico portugués.

La alineación probable del Real Madrid ante el Rayo Vallecano

Portería: Thibaut Courtois.

Defensa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Centro del campo: Bernardo Silva, Federico Valverde o Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Ataque: Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Arda Güler.