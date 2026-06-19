Mourinho le cierra la puerta a Xabi Alonso

El Chelsea buscaba refuerzos para la próxima temporada, pero Xabi Alonso recibió un golpe inesperado de José Mourinho, quien cerró la puerta a uno de sus objetivos.

Álvaro Carreras seguirá en el Real Madrid la próxima temporada, tras aclarar su situación y desestimar una salida en este mercado veraniego.

Según el diario español «AS», Mourinho le incluye en sus planes para la 2026-2027, donde compartirá puesto con Marc Cucurella. a la espera de la recuperación del francés Ferland Mendy.

Fran García, cuarto lateral izquierdo, podría salir este verano. Varios clubes se han interesado por él, como el Bournemouth, que ya intentó ficharlo en invierno por recomendación de Andoni Iraola, ahora en el Liverpool. Todo indica que su próximo destino será el Real Betis.

A pesar de las ofertas, Fran García ha mostrado total compromiso con el Real Madrid en sus tres temporadas tras volver del Rayo Vallecano.

Carreras, fichado en 2025, arrancó con buen pie pero bajó su nivel en la segunda parte de la temporada, en línea con la irregularidad del equipo. Aun así, se ganó la plena confianza de Xabi Alonso, algo que no tuvo con Álvaro Arbeloa.

Ahora se prepara físicamente para llegar en óptimas condiciones al inicio de la pretemporada y convencer a Mourinho de que merece otra oportunidad. Alterna descanso con entrenamientos intensos y aspira a pelear por la titularidad.

La competencia por el puesto se centrará en Carreras y Cocorela, pues sus perfiles complementarios garantizan variantes tácticas. Mourinho ve cubierto el costado izquierdo con ambos.

Aunque se ha confirmado su permanencia, su nombre se vinculó al Chelsea tras el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid.

Según AS, el Chelsea lo tiene en su lista para reforzar la posición.

Además, Xabi Alonso, técnico del Chelsea, defiende su fichaje por su experiencia conjunta en el Real Madrid.

El técnico español cree que Carreras se adaptará sin problemas a la Premier League, pues ya jugó con el filial del Manchester United y, cedido, con el Preston North End en la temporada 2022-2023.