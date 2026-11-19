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El portugués José Mourinho ha vuelto a dirigir al Real Madrid esta temporada, 13 años después de poner fin a su primera etapa en el equipo del Santiago Bernabéu. Su regreso ha reavivado numerosos recuerdos ligados a su anterior paso por el club blanco, entre ellos los motivos de su salida en 2013. El técnico ha asegurado que su decisión no se debió a una falta de cariño hacia el club ni a una falta de vínculo con él.

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Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, y llevó al equipo a conquistar LaLiga en la temporada 2011-2012, además de la Copa del Rey en la 2010-2011.

El técnico portugués aprovechó su participación en la inauguración del curso académico 2026-2027 de la Escuela Universitaria Real Madrid, adscrita a la Universidad Europea, para hablar de sus años anteriores en el club y subrayar que su relación con el Real Madrid y su afición nunca se rompió durante todo el tiempo que estuvo lejos de la capital española.

«Podría haberme quedado en 2013, pero me marché por amor al club, porque en aquel momento pensé que el equipo no necesitaba el tipo de entrenador que yo represento», afirmó Mourinho durante el acto, celebrado en un salón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, según recoge el diario español Sport.

El preparador luso insistió en que nunca dejó de desear lo mejor para el Real Madrid durante los trece años que pasó lejos del club, y añadió: «Es una de mis casas; es más, es mi casa. Es lo que sentí cuando estuve aquí y también durante los 13 años en los que no estuve. Siempre le he deseado lo mejor al club y la felicidad a su afición. Desde el primer día sentí que pertenecía a la identidad del Real Madrid y a lo que representa».

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Mourinho se refirió también a la dimensión mundial del Real Madrid y explicó que sus experiencias como entrenador en varios países durante más de una década le permitieron comprender mejor la imagen que tiene el club blanco fuera de España.

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«El Real Madrid es un club enorme por todos los títulos que ha conseguido, pero también por sus principios y por su manera de relacionarse con el deporte y con la sociedad. Estuve 13 años lejos del club y durante ese tiempo entendí mejor cómo se ve al Real Madrid fuera de España», declaró.

Asimismo, el técnico portugués habló de los factores que contribuyeron a forjar su trayectoria en los banquillos , y señaló que el éxito depende de un conjunto de circunstancias y de estar siempre preparado para el siguiente paso.

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«Es una combinación de factores. Nací con algo especial y siempre me estaba preparando para el siguiente paso. Parecía que las cosas iban en la dirección correcta. Aunque haya mucha gente alrededor del entrenador, al final está solo, y eso es difícil. Tenemos que saber esconder nuestras debilidades», explicó.

Cabe recordar que Mourinho está firmando buenos resultados en su primera temporada tras regresar al banquillo del Real Madrid : el equipo ocupa la segunda posición de LaLiga con 30 puntos, a 3 del líder, el Barcelona.

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El Real Madrid se prepara para recibir al Celta de Vigo el próximo sábado, en partido de la 13.ª jornada de LaLiga. Además, el conjunto blanco está ofreciendo un buen rendimiento en la Liga de Campeones, donde ha logrado el pleno de victorias en las 4 primeras jornadas.