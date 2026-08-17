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Hussein Hamdy

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Mourinho da luz verde al fichaje de una estrella del Arsenal

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El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, ha dado luz verde al fichaje del conjunto blanco de una de las estrellas del Arsenal durante el actual mercado veraniego.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Martín Zubimendi, centrocampista del Arsenal, ha regresado con fuerza a los planes del Real Madrid este verano.

Zubimendi, de 27 años, había estado fuertemente vinculado a un traspaso al Real Madrid el pasado verano, coincidiendo con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del equipo, pero acabó incorporándose al Arsenal.

El nombre del centrocampista ha vuelto a aparecer sobre la mesa del conjunto blanco este verano, especialmente tras la negativa de Rodri a fichar por el Real Madrid.

El diario español reveló que Mourinho dio luz verde al Real Madrid para moverse por el fichaje de Zubimendi durante el presente verano.

Señaló que el Arsenal está abierto a la salida de Zubimendi, siempre que llegue una oferta adecuada, después de que el club londinense pagara 65 millones de euros por su fichaje el año pasado, lo que significa que la oferta requerida sería superior a esa cantidad.

Aclaró que los representantes de Zubimendi están estudiando la situación del jugador, que ha perdido gran parte de su protagonismo en el once del Arsenal, y valoran la posibilidad de su salida del club.

Por otra parte, Mourinho continúa exigiendo en el Real Madrid el fichaje de un centrocampista creativo, y ha dado su visto bueno a la operación por Zubimendi, pero la conclusión del acuerdo depende primero de las exigencias económicas del Arsenal y, sobre todo, de la salida de uno de los jugadores de la plantilla actual, después de que el club ya haya dejado claro que no realizará más fichajes si ningún jugador abandona sus filas.

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