Mourinho, clave para el fichaje de Endrick por la Serie A

El delantero brasileño Endrick vive un momento clave en el Real Madrid. José Mourinho lo evaluará en la pretemporada antes de decidir su futuro en el Bernabéu.

El jugador, que cumplirá veinte años el 21 de julio, se prepara para demostrar que merece más minutos en el nuevo proyecto de Mourinho.

Según «El Diario de Deporte», que cita a «El Messaggero», la Roma lo considera para reemplazar al ucraniano Artem Dovbyk, próximo a salir.

El fichaje solo se concretaría con el visto bueno de Mourinho, cuya buena relación con el club italiano podría agilizar las conversaciones si el Madrid aceptara una cesión.

Sin embargo, el Real Madrid prefiere retenerlo en la primera plantilla y buscar una salida para Gonzalo García.

Si se marcha, el club preferiría venderlo. La cesión de Endrick sigue sobre la mesa si el cuerpo técnico cree que necesita más minutos para crecer.

La decisión final la tomará José Mourinho en las próximas semanas: o Endrick disputa minutos con el Real Madrid o buscará experiencia fuera de España.