Cómo ver el Mónaco vs Auxerre con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

El Mónaco recibe al Auxerre en el estadio Luis II en un partido de la Ligue 1 de gran importancia para ambos equipos, situados en extremos opuestos de la tabla.

El Mónaco de Filipe Luis ocupa la séptima posición en la Ligue 1 y compagina la competición nacional con una campaña en la Conference League en la que ha logrado dos victorias consecutivas ante el Friburgo y el Nordsjaelland. Su rendimiento en liga ha sido irregular, pero sigue siendo un rival difícil de batir en casa.

El Auxerre llega a Mónaco en un mal momento. El equipo de Will Still ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Ligue 1 y ha encajado diez goles en ese periodo. La goleada por 5-1 ante el Estrasburgo y la derrota por 1-0 frente al Paris FC lo han dejado 14.º en la tabla, y necesita urgentemente un buen resultado a domicilio.

Los enfrentamientos previos dan aún más motivos para el optimismo al Mónaco. Ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre ambos clubes, incluida una victoria por 4-2 en casa en febrero de 2025 y otra por 3-0 en el campo del Auxerre en septiembre de 2024.

El Auxerre sí ganó al Mónaco por 1-2 a domicilio en septiembre de 2025, así que es capaz de ponerlo en apuros. Pero aquella victoria parece ya un recuerdo lejano, visto cómo se ha desarrollado su temporada desde entonces.

Sigue leyendo para saber dónde ver el Mónaco vs Auxerre en directo.

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