Jorthy Mokio ha provocado cierto revuelo en las redes sociales tras la victoria de Ajax a domicilio ante PEC Zwolle. Ajax publicó en Instagram Stories una foto del goleador de dieciocho años tras el triunfo por 0-2, acompañada de un emoji de la bandera belga, algo que Mokio corrigió comentando con una bandera congoleña.

La reacción de Mokio no es un caso aislado. El centrocampista, nacido en Gante, decidió a principios de este año cambiar su nacionalidad futbolística y pasar a representar a la RD Congo, después de haber disputado anteriormente un partido internacional con Bélgica.

En X, la corrección de Mokio ha generado reacciones acaloradas, con aficionados belgas haciéndose oír especialmente. Bajo una publicación muy vista, un usuario resumió su decisión como "ingratitud en una sola imagen".

Otros aficionados belgas reaccionan con menos dureza, pero también se muestran críticos. "Si al final sale mal, todavía se acordará de esto", escribe un usuario, mientras que otra persona afirma que la federación belga "ya no debería formar a jugadores con doble nacionalidad".

Al mismo tiempo, muchos otros usuarios salen en defensa de Mokio. "Respetad su decisión, así de simple", dice una de las reacciones, mientras que otro usuario escribe: "¿Qué tiene esto de ingrato? Ha elegido al Congo y también lo ha hecho público".

Ajax también está siendo atacado por aficionados que consideran que el club de Ámsterdam simplemente debe poner la bandera correcta junto a Mokio. "Mokio quiere jugar con la RD Congo, así que usemos simplemente la bandera correcta", se lee.







