Mika Godts brilló el sábado en el Rat Verlegh Stadion. Justo antes del descanso, el extremo del Ajax marcó el 0-2 al NAC Breda con un gol de una belleza excepcional.

Tras un contraataque rápido, Wout Weghorst le envió un pase en profundidad. Godts regateó a cuatro rivales, superó al portero y definió con calma a puerta vacía: 0-2.

El comentarista de ESPN, Sjors Blaauw, recordó el famoso tanto de Zlatan Ibrahimović en 2004, también con el Ajax ante el NAC.

«Es realmente una joya de Godts», afirmó el comentarista. «¡Un gol tan bonito que da ganas de besar!»

Además, había iniciado la jugada del 0-1, cediendo el balón a Oscar Gloukh para que marcara. Así, el belga marcó la diferencia desde el principio.







