Sem Valk vive una tarde para olvidar. El defensa del Telstar ya quedó en evidencia en el primer gol del Fortuna Sittard, pero en el 2-0 todo le sale todavía peor.

Tras un balón largo del Fortuna, la defensa del Telstar recupera la posesión cerca de la línea de medio campo. Valk intenta entonces devolverle el balón al portero Ronald Koeman junior, pero la jugada sale rematadamente mal.

El defensa golpea el balón de forma completamente errónea y este acaba en su propia portería desde muy lejos. Koeman junior aún intenta sacarlo de la línea con la cabeza, pero no logra evitar el gol en propia puerta: 2-0.

Un momento dramático para Valk, aunque antes del descanso recibe cierto alivio. El Telstar se sobrepone y empata 2-2 gracias a dos goles muy rápidos.

«Puede sonar raro, pero culpo más a Koeman que a Valk de lo ocurrido», afirma Anco Jansen durante el análisis del descanso en ESPN. «Porque tiene que despejarlo sin más. Entonces solo sería un libre indirecto, pero quizá no conozca el reglamento».