Militão alerta: Japón está en su mejor momento

El defensa brasileño Éder Militão advirtió a sus compañeros de la selección que se preparen para un duro duelo contra Japón el lunes en Houston, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

El defensa del Real Madrid, que se perdió oficialmente la participación de la Seleção en este Mundial debido a una lesión en los isquiotibiales, presenció desde el banquillo la sorprendente derrota que sufrió Brasil ante Japón por 3-2 en un amistoso en Tokio el pasado octubre. Fue la primera vez que los “Samuráis” vencieron a Brasil, antes de sorprender a Inglaterra (1-0) en Wembley en marzo.

El defensa admira la evolución japonesa y declaró a ESPN: «Japón vive su mejor momento: su sistema de juego y la calidad individual de sus futbolistas han mejorado mucho. Se han cohesionado, evolucionado y ahora luchan de tú a tú en el Mundial».

Sus palabras llegan tras el segundo puesto del Grupo F de los samuráis, por detrás de Holanda, que les mete en octavos por tercera vez seguida.

El equipo de Hajime Moriyasu ha mostrado gran flexibilidad táctica y combatividad: remontó dos veces ante Países Bajos (2-2), goleó a Túnez (4-0) y empató con Suecia (1-1).

Este estilo dinámico, basado en una velocidad extraordinaria en las transiciones ofensivas, es lo que más preocupa al defensa madridista, quien añadió a modo de advertencia: «Debemos estar muy atentos, porque no dejan de correr y, si tienen la oportunidad, no dudarán en golpear. Tienen una disciplina táctica excelente y jugadores que se entregan al máximo».

Pese a ello, Militão confía en que los «bailarines de la samba» avancen lejos, ya que Brasil también marcó siete goles y solo encajó uno en la fase de grupos.

Brasil lideró el Grupo C tras golear 3-0 a Escocia, repetir marcador ante Haití y empatar 1-1 con Marruecos en el debut. Militão cerró su análisis con optimismo: «Tengo mucha confianza: mejoramos en cada partido y tenemos todo lo necesario para vencer a Japón».