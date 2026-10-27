Milan, escucha a Behrami: «La trayectoria de Camarda hasta ahora ha sido completamente equivocada»

En los estudios de Dazn se abre el debate sobre el uso que hace el Milan de Camarda. Behrami habla sin rodeos: «No entiendo lo de los entrenamientos: ¡no te aportan nada! El problema surge porque ya tiene un contrato elevado, así que, si queremos buscarle un equipo holandés o belga, a esos clubes ya les cuesta pagarlo. Además, son equipos que quieren una compensación (económica, n. de la r.) si hacen jugar a un chico de 18 años. Ahí es donde empiezan los problemas de muchos jóvenes: disputan 10 partidos con el Milan, enseguida firman un contrato muy elevado y luego ¿quién los ficha? Si no tienes vínculos sólidos, con un club que ahora mismo ni siquiera tiene un director capaz de establecer sinergias con otros clubes donde puedan crecer chicos así... Hasta ahora, el camino seguido con el chico ha sido completamente equivocado y no consigo ver progresos en las pocas veces que ha jugado: ni en personalidad, ni en la colocación del cuerpo, ni en técnica ni en táctica. Porque, como dice Massimo, necesita acumular 30-40 partidos antes de llegar al Milan».