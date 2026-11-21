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Ruben Amorim presenta en la habitual rueda de prensa de la víspera en Milanello el partido de mañana entre su Milan y la revelación Frosinone.

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Las iniciativas del club con Fondazione Milan:

«Como club tenemos una gran responsabilidad y Fondazione Milan refleja nuestros valores. Queremos ayudar a la comunidad. Nuestras puertas siempre están abiertas para recibir a estos chicos. Es importante que los jugadores tengan contacto con estas realidades diferentes. Tener aquí a estas personas hace que nuestro trabajo sea distinto. Estamos contentos de tenerlos aquí: Milanello también es su Milanello. Me alegra mucho su visita. Espero que mañana puedan ver un buen partido contra un buen equipo».

Sobre cómo están los jugadores tras los partidos con sus selecciones:

«Creo que todos los jugadores están preparados. Hemos gestionado un poco las cargas de trabajo durante la semana, pero todos están listos y disponibles. Me alegra que hayan jugado, es la mejor manera de mantener la forma».

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¿Qué clase de equipo es el Frosinone? ¿Cómo está Pavlovic?

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«Está mejor, entrará en la convocatoria. No sé si jugará de inicio. Ya veremos. Pero él quiere jugar y yo quiero que juegue: echamos de menos ese fuego que lleva dentro. Ya veremos, estará con el equipo. Es divertido ver jugar al Frosinone. Es un equipo rápido, el que más esprints hace; nosotros somos los segundos. Tenemos armas para contrarrestar su velocidad. Son muy buenos en el uno contra uno por las bandas. Es difícil entender sus movimientos, aunque hay cierta lógica en su caos. Pero cuesta comprender su estilo de juego. Nos superan en los últimos 30 metros, meten a más jugadores en el área, recuperan mucho el balón arriba y no tardan demasiado en iniciar las jugadas. Cuando tengamos el balón, será importante pensar qué hacer si lo perdemos. Como contra el Venezia: hay equipos ante los que hay que estar muy concentrados porque pueden crear grandes problemas. Espero un partido difícil, pero nosotros también tenemos una idea de juego que puede hacer daño a los rivales».

Diferencia de minutos entre Ramos y Camarda. ¿Falta una alternativa real a Ramos para exigirle menos?

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«Podemos decir que quizá una opción más sería buena para ayudar a Camarda y a Ramos, pero creo que las dificultades de Ramos son las del equipo. He tenido dos semanas para analizar los datos que tenéis vosotros y los que tengo yo. No estamos llegando al último tercio del campo. Somos uno de los peores equipos a la hora de entrar en el último tercio y permanecer allí. No tiramos mucho a puerta, aunque no quiero un equipo que dispare mucho desde fuera del área porque la mayoría de las veces no se marca desde ahí. Pero no estamos ayudando a Ramos. Cisse lleva muchos goles, pero juega en otra posición. Llega al área y lo que veo contra el Genoa es que, sin Ramos, no marcamos esos dos goles. Él no marcó, pero sin Ramos no marcamos esos dos goles. Mi mayor preocupación, sin embargo, es el equipo y la cantidad de veces que atacamos, nuestro volumen ofensivo. No podemos seguir así: estamos marcando muchos goles con este volumen, pero si pensáis que podemos mantener este ritmo con menos volumen y más goles, no va a pasar. No podremos seguir así. Por eso mi objetivo es hacer que el equipo juegue más arriba. Ese es mi trabajo, no el de Ramos, y tenemos que llevar a todos nuestros jugadores, Ramos, Camarda, Pulisic, Rabiot, a todos esos chicos, cerca del área. Así que Ramos tiene dificultades porque el equipo las tiene, pero es quien más persigue al centrocampista y al defensa central. Sé que esa no es su tarea. Sé que hemos fichado a un jugador para marcar goles, pero no estamos haciendo, no estoy haciendo mi trabajo para ayudar a Ramos, mientras que Ramos está haciendo todo lo posible para ayudarme. Y sé que Ramos marcará muchos goles, pero tenemos que hacer que el equipo juegue más arriba para que él pueda jugar en la posición de delantero centro. Mi sensación del último partido es que, sin Ramos, esos goles no llegan. Recuperó el balón y dio la asistencia a Pulisic. Sin Ramos no hay gol. Mi objetivo es ganar los partidos y no importa quién marque, pero tengo que ser honesto con mis jugadores. Tengo que hacer mi trabajo y hacer que el equipo juegue más arriba para generar más volumen en ataque».

En Génova utilizó a Musah como lateral. ¿Es necesario encontrar a un jugador que pueda desempeñar varias funciones? ¿O es una carencia que hay que cubrir en enero?

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«Fue una situación concreta, pero no os diré qué estamos pensando para enero. Contra el Genoa quería allí a un jugador diestro que nos ayudara a mantener la posesión y a habilitar a Rabiot en sus incorporaciones con pases de primeras. Musah lo hizo bien. Pero eso cambiará: Musah no jugará de lateral izquierdo mañana. Aunque es una opción. Me gusta tener jugadores que puedan desempeñar varias funciones y creo que ese es el futuro del fútbol. No sé qué pasará en enero, pero hay que contar con futbolistas capaces de adaptarse al momento y al contexto».

¿Cómo ha trabajado con Pulisic para que vuelva a su mejor nivel?

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«Todos los jugadores agradecen tener la confianza del club. Y el nuevo contrato ha ayudado. Cuando no jugaba os dije que seguía siendo importante para el Milan, y no debemos olvidarnos de los lesionados. Pulisic es el único jugador al que hoy no podemos sustituir: por cómo se mueve entre líneas, no tenemos a otro Pulisic. En los últimos partidos europeos notamos su ausencia; tuvimos que gestionar sus minutos. Si no está en el campo, por sus características, se nota. Y entendéis lo importante que es. No habla mucho, pero habla mucho en el campo con sus jugadas. Siempre quiere el balón. Él y Rabiot siempre hacen que el equipo juegue más arriba. No me gusta hablar de jugadores en particular, pero tengo que hacerlo. Creo que todos pueden entenderlo. Así que Pulisic es nuestro presente, será nuestro futuro y creo que tiene potencial para hacer todavía más».

¿Puede servir el mercado de enero para elevar las ambiciones del equipo?

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«Ese es el mayor error que pueden cometer los grandes clubes: invertir si estamos cerca de los primeros puestos y, si no, no hacerlo. Lo importante es tener una visión a largo plazo. No estoy diciendo que, si se pierde siempre, no haya que cambiar de entrenador (ríe, nota de la redacción). Debemos mantenernos fieles a nuestro plan. Queremos jugadores que quieran estar aquí, que tengan las características adecuadas, el carácter adecuado y ganas de formar parte de esta plantilla. Debemos tener clara nuestra planificación, tanto si son jóvenes como si tienen experiencia; mejor jóvenes en este momento. La clasificación solo se mira para evaluar el camino recorrido, pero siempre hay que pensar a largo plazo. El mayor error es pensar que se gana gastando. Debemos tener una planificación clara. Miro a mi equipo y pienso que podemos hacerlo mejor. Hay que tener claro el camino; no cambiaremos nada por mirar la clasificación en enero».

¿Controla si sus jugadores trasnochan jugando a GTA?

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«Dejo que responda mi amigo Gattuso (ríe, nota de la redacción). No me importa. Tienen que estar preparados; si no lo están, otro ocupará su lugar. Creo que Modric ni siquiera conoce ese juego. Gattuso ya lo ha dicho todo (ríe, nota de la redacción)».

¿Un ganador es un soñador que nunca se ha rendido? ¿Es usted un soñador? ¿Qué sueño tiene para los próximos partidos?

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«No lo llamo sueño, sino objetivo: ganar todos los partidos. Si miráis todos los equipos que he entrenado, soy un soñador (ríe, nota de la redacción). Pero estoy muy feliz de estar aquí, quizá incluso para toda la vida. Es un club de ensueño, pero sé que tengo que demostrarlo contra el Frosinone. Si no... Habéis sido muy amables conmigo esta semana. Muchas gracias, chicos (ríe, nota de la redacción). Pero conozco la otra cara de la moneda, así que tenemos que ganar porque, si no, espero una actitud diferente por vuestra parte. Soy un soñador, pero estoy muy concentrado en el trabajo y creo que podemos ganar todos los partidos hasta finales de diciembre. Si tengo que pedir algo, es que Saelemaekers y Chukwueze vuelvan pronto. Chukwueze es el jugador que más balones mete en el área, el que más centros pone. Y que vuelvan también Gabbia, Tomori y todos los demás. Con ellos somos un equipo mucho más fuerte».