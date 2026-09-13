Sven Mijnans condujo este domingo por la noche al PSV a la victoria ante su exequipo, el Sparta de Róterdam, con un hat-trick. El conjunto de Eindhoven se vio sorprendido en el Philips Stadion al quedar por detrás en el marcador tras un error del portero Matej Kovár, pero le dio la vuelta por completo al partido gracias a Mijnans y Kodai Sano: 4-1. Con ello, el PSV se hace con el liderato de la Eredivisie.

Peter Bosz sorprendió al dejar de inicio en el banquillo a Ivan Perisic, Ruben van Bommel y Ricardo Pepi, y vio cómo su equipo generaba peligro muy pronto. A los tres minutos, Guus Til no llegó por poco para empujar en el segundo palo un centro raso de Paul Wanner.

Sin embargo, al cuarto de hora llegó el problema para el PSV. Bas Kuipers envió en profundidad a Milan Zonneveld con un balón largo, tras lo cual el portero Matej Kovar falló por completo fuera de su portería y el delantero del Sparta pudo empujar con facilidad el 0-1 a puerta vacía.

El PSV no tardó en rehacerse de ese contratiempo. Sven Mijnans vio primero cómo le bloqueaban un disparo lejano, pero en el minuto 23 sí cabeceó el empate tras un centro de Esmir Bajraktarevic.

Seis minutos antes del descanso, el PSV se adueñó por completo del partido. Bajraktarevic cedió el balón a Kodai Sano, que sacó un disparo desde unos veinte metros y, con ayuda del portero Michael Brouwer, puso el 2-1.

Tras el descanso, el Sparta siguió creyendo en un resultado positivo y tuvo varias ocasiones excelentes para empatar. Kovar se rehízo de su error anterior al evitar el gol de Zonneveld, mientras que poco después Mitchell van Bergen rozó el poste con su disparo.

También pasada la hora de partido, el Sparta siguió siendo peligroso y Kovar tuvo que intervenir de nuevo ante un potente cabezazo de Zonneveld. Mientras tanto, Bosz movió el banquillo y dio entrada a Van Bommel, Pepi y Perisic, mientras que en el Sparta apareció el exjugador del PSV Isaac Babadi.

En el minuto 74, Mijnans acabó con toda esperanza de Róterdam. Mauro Júnior encontró a Wanner desde la izquierda, Brouwer aún detuvo su remate, pero en el rechace Mijnans estuvo más rápido que nadie para marcar su segundo de la noche y el 3-1 ante su antiguo club.

Y Mijnans aún no había saciado su hambre. En el minuto 88, el exjugador del Sparta completó su hat-trick con un precioso disparo colocado desde justo fuera del área, con el que puso el 4-1 para el PSV.