Miguel Layún abre la puerta a volver al futbol de Inglaterra

El defensor mexicano quedó con un mal sabor de boca por su corto paso en el Watford.

Durante su trayectoria de más de trece años, Miguel Layún puede presumir haber jugado en el futbol de , y por más de cuatro temporadas, viviendo distintas experiencias y cumpliendo objetivos.

Miguel Arturo llegó al futbol de Europa en 2015 para vestir la camiseta del , que en aquel momento jugaba en la Championship. El lateral mexicano solo estuvo ocho meses en la entidad, saliendo vendido en el mercado de verano rumbo al Porto.

En entrevista con The Guardian, el hoy futbolista de Rayados abrió la puerta a un hipotético regreso a la Premier League: “No quería moverme en ese momento, así que fue extraño, muy difícil, pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Tal vez en el futuro pueda volver a Inglaterra y convertir ese asunto pendiente en un asunto realizado".

“Cuando nos ascendieron me puse a llorar. Había sido una gran apuesta unirme a Watford y dejar ir todas las otras oportunidades en por este gran sueño que tenía. Si soy honesto, fue muy difícil para mi ego. Te juro, aquí en México llamaría a un restaurante y diría: 'Escucha, soy Miguel Layún y quiero cenar, ¿podrías reservarme una mesa?' Arreglarían algo, no importaba si estaba lleno o no. En Inglaterra cuando les llamé fue: 'Hola, lo siento, soy Miguel Layún de Watford'. La respuesta: ‘Err... ¿sí?’ Pero también me dio la oportunidad de vivir la vida que a veces necesitamos y deseamos, caminar por las calles y no ser nadie”, dijo para recordar su paso por la entidad.

Este no es el primer guiño de Layún hacia su exequipo, pues apenas en el mes de julio lamentó el descenso de The Hornets, llenándose de comentarios positivos y buenos recuerdos por parte de la afición inglesa.