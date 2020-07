Miguel Layún, triste por el descenso de Watford en la Premier League

El defensor mexicano mandó un mensaje de apoyo a su exequipo en este complicado momento.

En 2015, Miguel Layún dio el salto del América al , defendiendo por ocho meses los colores de los Hornets y colaborando en su Ascenso a la Premier League. Hoy, cinco años después, el club descendió a a la Championship, ocupando el penúltimo puesto de la clasificación.

A través de las redes sociales, el defensa de mostró su tristeza por este acontecimiento, mandando un mensaje de apoyo y deseando que pronto vuelvan a la Primera División: "Estoy muy triste en este momento, me duele, ¡pero también creo en ustedes, chicos! ¡Los apoyo y estoy seguro de que volverán a Premier League pronto!", dijo en su cuenta de Twitter.

I’m so sad right now, it hurts, but I also believe in you guys!!!



I will support you, and I’m sure you will be back in PL soon!! #COYH 🐝 #HeadUPStayStrong 👊🏻 https://t.co/z55QSs1xRV — Miguel Layun (@Miguel_layun) July 26, 2020

Will never forget that goal you scored at , our first back in the Premier League. Hopefully we have that feeling to look forward to again soon. — TJD (@ThomasJDesign) July 26, 2020

That’s such a lovely message to send. Thank you 🐝 — Simone Bartha (@SimmyKB) July 26, 2020

Thank you Miguel 💛 — Coopsy (@Coopy_84) July 26, 2020

