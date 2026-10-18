Tres días después de la dolorosa derrota por 2-1 ante el Hajduk Split, el Ajax tiene que medirse al FC Groningen. El entrenador Míchel Sánchez ya sabe qué once jugadores saltarán al campo a las 16:45. La alineación muestra que el técnico español ha introducido varios cambios.

Marc ter Stegen vuelve a ocupar la portería del Ajax. Lucas Rosa regresa al lateral derecho, por lo que Thilo Kehrer pasa al banquillo. Aaron Bouwman contará con Dies Janse como compañero en el centro de la defensa. Owen Wijndal sustituye a Joffre Torrents en el lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat y Davy Klaassen mantienen su puesto en el once inicial del Ajax. Jorthy Mokio completa el centro del campo del equipo de Ámsterdam en el extremo norte del país.

Míchel opta por desplazar a Julian Brandt al extremo derecho, mientras que Oscar Gloukh recibe una nueva oportunidad como extremo izquierdo. Marcos Leonardo, a menudo criticado, será el delantero centro del equipo visitante.

Esto significa que, entre otros, Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas e Yves Bissouma comenzarán en el banquillo del Ajax. El equipo tiene ganas de resarcirse, ya que la semana pasada se dejó dos valiosos puntos ante el NEC (1-1).

Alineación del FC Groningen: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.