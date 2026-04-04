Mexx Meerdink se gana la titularidad con un gol en el esperado regreso de Clasie

El AZ sumó tres puntos el sábado por la noche. En Alkmaar, el equipo de Leeroy Echteld se impuso por 2-0 al Fortuna Sittard. Jordy Clasie volvió a saltar al campo tras seis meses de baja por lesión. Sin embargo, esta victoria no hace que el club suba en la clasificación. Los de Alkmaar siguen sextos.

El Fortuna Sittard tuvo que jugar el sábado por la noche sin muchos de sus jugadores clave. Justin Hubner y Justin Lonwijk no formaban parte de la convocatoria debido al «pasaportegate» y Mohammed Ihattaren no estaba en forma. En el AZ faltaron Peer Koopmeiners, Jizz Hornkamp y Ro-Zangelo Daal.

El AZ salió con fuerza el sábado por la noche. A los once minutos, el equipo ya se había adelantado en el marcador en su propio AFAS Stadion. Tras una buena jugada de Weslley Patati e Isak Jensen, Mexx Meerdrink logró rematar a bocajarro.





Cuatro minutos más tarde, los de Alkmaar ya tenían una ventaja de 2-0. Sven Mijnans no recibió ningún marcaje cuando recibió el balón en el borde del área, tras lo cual lo envió al fondo de la red.

El Fortuna Sittard salió con fuerza del vestuario. A través de un centro de Kristoffer Peterson hacia el desmarcado Lance Duijvestijn, los limburgueses crearon peligro, pero Jeroen Zoet logró despejar el balón por la esquina. Poco después, Paul Gladon volvió a estar cerca tras un córner, pero Zoet volvió a realizar una gran parada sobre la línea.

A continuación, los visitantes tuvieron tres ocasiones claras. Zoet logró despejar de puños un centro muy bien medido, pero lo hizo accidentalmente contra Shawn Adewoye, por lo que el balón cayó a los pies de Duijvestijn, que pudo rematar a bocajarro. Sin embargo, el centrocampista cedido por el Sparta estaba en fuera de juego, por lo que el gol fue anulado.

A dieciocho minutos del final, Jordy Clasie regresó al AZ. No había jugado en los últimos seis meses debido a una lesión en el tobillo.