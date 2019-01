Messi vuelve hoy al once del Barcelona

El rosarino volverá a formar como titular a domicilio del Girona tras ser suplente ante el Leganés y ver desde casa la derrota copera en Sevilla.

EDITORIAL

No habrá un tercer once consecutivo sin Leo Messi. El rosarino está en plena forma pero no participó en ninguno de los dos equipos titulares de los encuentros previos a la visita del Barcelona al Girona de esta tarde. Ante el Leganés en la Liga tuvo veintiséis minutos en el segundo tiempo y la visita copera al Sánchez Pizjuán la vio desde casa, igual que Sergio Busquets. Sin embargo, ambos estarán hoy en el once del cuadro azulgrana en Montilivi.

Valverde fue parco en sus explicaciones al respecto de las últimas ausencias de Messi. "Son a criterio del entrenador, que es quien sabe cómo están los jugadores, ya que los datos que tengono los tiene nadie y tengo que tomar decisiones al respecto" señaló para recordar que "hago lo que pienso es mejor para el club, el equipo y el jugador". Si acaso, aclaró que "el equipo de la Copa no condicionará el once de hoy".

Pero "la Liga es prioritaria para el Barcelona" por lo que esta vez habrá muchas menos rotaciones ya que "sabemos lo que cuesta ganar en Montilivi", donde el cuadro azulgrana recuperará a los pesos pesados. Jeison Murillo no ha entrado en la convocatoria y Kevin-Prince Boateng conocerá el banquillo azulgrana por primera vez para rodear a Messi con los titulares habituales.

Así, también Luis Suárez y Ousmane Dembélé apuntan a titulares a domicilio del Girona, aunque puede que en defensa Thomas Vermaelen descargue a Clément Lenglet. Gerard Piqué, como único central diestro, también tiene garantizado el sitio igual que Jordi Alba, que también fue suplente en Sevilla en una Copa del Rey que Valverde no define como "prioritaria", a diferencia de la Liga y de la Champions League. Esas sí condicionan el once del cuadro azulgrana y hoy toca salir a por todas para empezar a asegurar el primer título.