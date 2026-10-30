El argentino Lionel Messi tiene mucho que ofrecer a su club, el Inter Miami de Estados Unidos, pese a tener 39 años de edad.

El diario Sport informó de que Lionel Messi no piensa cambiar de destino ni trasladarse a otro club durante el próximo periodo.

Y pese a las noticias que han surgido sobre la posibilidad de que Messi regrese a su país, Argentina, continúa vinculado por contrato al Inter Miami.

Así lo confirmó el experto del mercado de fichajes Fabrizio Romano, quien reveló que Messi no piensa ni estudia realizar ningún cambio en cuanto al club que representará en el futuro, ni durante los próximos meses ni a largo plazo.

Esta información confirma que los rumores relacionados con el traspaso de Messi al Newell's Old Boys no son ciertos, ya que Romano afirmó: «Messi está feliz en el Inter Miami, pese a la información reciente que ha circulado sobre su primer club en Argentina».

Explicó que Messi, quien recientemente se proclamó ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2026, está totalmente concentrado en el Inter Miami, señalando que Messi y su familia se sienten felices en Estados Unidos.

Cabe señalar que Lionel Messi firmó un contrato con el club estadounidense que se extiende hasta 2028, y en la actualidad está dispuesto a respetar ese contrato y cumplirlo hasta su término, por lo que no existe ninguna negociación con ningún otro club.

Romano también reveló que no se puede descartar la posibilidad de que la relación contractual entre ambas partes continúe más allá de 2028, aunque todavía es demasiado pronto para tomar una decisión al respecto, ya que todo dependerá del estado físico de Messi.

Y más allá de su negativa a cambiar de destino, los proyectos de Messi en Estados Unidos también cobran importancia, ya que ha fundado, por ejemplo, la Messi Cup, un torneo internacional de fútbol destinado a la categoría juvenil, cuyo objetivo es descubrir jóvenes talentos.