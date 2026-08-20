Messi marca un golazo y rinde homenaje a su padre, pero también deja ver su otra cara

Lionel Messi marcó para Inter Miami en la noche del miércoles al jueves. El mediapunta, de 39 años, dedicó el gol a su padre Jorge, que falleció recientemente a los 68 años tras una enfermedad.

Messi firmó de bella manera el 1-2 en la primera parte del partido a domicilio contra Philadelphia Union (2-2) en la Conferencia Este de la MLS. Tras el gol, la estrella de Inter Miami dirigió dos dedos hacia el cielo, como homenaje a su padre fallecido.

El delantero argentino expresó dudas sobre su futuro como jugador tras la muerte de Jorge Messi. ''No sé qué hacer sin ti. Siempre me he dedicado únicamente al fútbol y ahora tengo dudas sobre si voy a seguir haciéndolo durante mucho más tiempo''.

''Desde el principio fuiste mi gran ayuda y ya faltaba tan poco para el final. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más, para que pudiéramos terminarlo juntos?'', se preguntó el apenado Messi en su canal de Instagram.

Messi también se vio involucrado en un altercado. Durante una discusión, propinó un golpe a Quinn Sullivan, tras lo cual ambos jugadores se quedaron durante unos instantes frente a frente.

Inter Miami no mantuvo la ventaja de 1-2 y tuvo que conformarse con un empate 2-2 en Filadelfia. Muy avanzada la prolongación, el prodigio Cavan Sullivan, ya atado por el Manchester City, del equipo local, y Yannick Bright, de los visitantes, vieron la roja tras un altercado.

Messi y compañía ocupan la segunda plaza de la Conferencia Este de la MLS, a siete puntos del líder Nashville. El líder de la clasificación ganó la semana pasada por 4-1 a Inter Miami.