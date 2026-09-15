Messi lo conoce bien: el Inter Miami anuncia a su nuevo entrenador

El club estadounidense Inter Miami anunció a su nuevo director técnico, alguien a quien la estrella del equipo, Lionel Messi, conoce muy bien.

Tras la salida de Javier Mascherano y el período interino de Guillermo Hoyos, el Inter Miami designó oficialmente a su nuevo entrenador, de nacionalidad argentina.

El Inter Miami declaró en un comunicado oficial: "Cristian 'Kily' González llegó hoy al sur de Florida, y está previsto que asuma oficialmente la dirección técnica del Inter Miami. Tras completar los trámites necesarios, el entrenador argentino comenzará sus funciones como técnico principal del primer equipo, bajo un contrato que se extiende hasta junio de 2028".

Con el Inter Miami preparándose para enfrentarse al equipo mexicano Cruz Azul en la Copa de Campeones la noche del miércoles, González dirigirá hoy su primera sesión de entrenamiento, cuando el equipo inicie los preparativos para el próximo partido de la Copa.

Este partido representará la primera oportunidad de González para dirigir al Inter Miami desde la línea de banda, mientras el club aspira a competir por otro título.

El entrenador argentino comenzó su carrera como técnico con el equipo filial del CA Rosario Central. Después de dos temporadas, fue ascendido para dirigir al primer equipo del club, donde dirigió 68 partidos a lo largo de tres temporadas.

Posteriormente, González asumió la responsabilidad del CA Unión de Santa Fe, donde dirigió 78 partidos a lo largo de tres temporadas, de 2023 a 2025. Más recientemente, ocupó el cargo de técnico principal del CA Platense durante la temporada 2025.

Una destacada carrera en los terrenos de juego

Antes de comenzar su carrera como entrenador, González disfrutó de una destacada trayectoria como jugador que se extendió por Argentina y Europa, y ganó grandes títulos en algunas de las ligas más competitivas del mundo.

González, exmediocampista, comenzó su carrera futbolística en las categorías juveniles del Rosario Central antes de disputar su primer partido como profesional con el club en 1993.

Tras un período en el Boca Juniors, se trasladó a Europa en 1996, incorporándose al club español Real Zaragoza.

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González continuó su carrera futbolística en el Valencia y el Inter de Milán, donde logró grandes éxitos con ambos clubes y sumó numerosos títulos importantes a su palmarés.

Con el Valencia ganó la Supercopa de España durante la temporada 1999-2000, mientras que su etapa en Italia lo vio conquistar dos Copas de Italia consecutivas con el Inter de Milán durante las temporadas 2004-2005 y 2005-2006, además del título de la liga italiana (Serie A) de la temporada 2005-2006.

A nivel internacional, González disputó 56 partidos internacionales con Argentina y formó parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 en Atenas.







