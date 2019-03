Messi: "España tuvo suerte en la final del Mundial contra Holanda"

El '10' del Barcelona recordó el único titulo mundialista que tiene La Roja, el de Sudáfrica 2010.

Lionel Messi recordó este viernes el único título del mundo que tiene , el del campeonato disputado en 2010 en , y lo hizo destacando la "suerte" que tuvo el entonces equipo de Vicente del Bosque para alzarse con el trofeo venciendo a en la prórroga con gol de Andrés Iniesta en el minuto 116.

"Hace poco pensaba: la España de 2010 era un equipazo, eran fenómenos, pero también tuvieron suerte en la final del Mundial contra Holanda. Y antes le ganaron a por penales. Muchas veces precisás de esos momentos y nosotros nunca los tuvimos", aseguró Messi en una extensa entrevista concedida a un programa radial de Argentina ("El que abandona no tiene premio", de Radio 947).

En ese sentido, el delantero rosarino cree que si la Selección albiceleste hubiera "ganado el Mundial de , todo hubiese sido diferente". Cabe recordar que ganó a en la prórroga de aquella cita ecuménica, con un gol de Mario Gotze en el minuto 113.

"Lo perdimos por detalles. Después vinieron todos los quilombos y creo que el manejo con la prensa debió haber sido otro. Lo reconozco, nos encerramos y no le dimos bola a nadie porque estábamos dolidos. Tendríamos que haber buscado una paz y una armonía con el periodismo. La selección argentina está por encima de todo", aseveró.

"Ser campeón del mundo es lo máximo y nosotros estuvimos ahí. No se paga con nada, creo. Me lo cuentan otros que ya lo vivieron. Es lo más lindo y lo más importante del fútbol. Yo gané todo a nivel de clubes, pero es duro no haberlo conseguido en mi país", remató.