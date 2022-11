Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de noviembre de 2022

Jakub Kiwior, central polaco, está en la agenda del Atlético de Madrid, según avanza "Mundo Deportivo". El defensa polaco del Spezia Calcio, de 22 años está brillando en la Serie A. Con contrato hasta 2025, el Spezia podría dejarlo salir por 10 millones de euros.

Kylian Mbappé sigue insistiendo en abandonar el PSG, según "Sport". A expensas de la decisión final del parisino sobre su futuro, el diario catalán explica que Man. United, Liverpool e incluso Real Madrid siguen atentos a sus movimientos.

Palabra de Marco Asensio: "¿Que si quiero renovar? Ojalá se pueda dar y yo ser muy feliz en el Real Madrid muchos años, ojalá se dé todo para quedarme 10 años más". El jugador balear acaba contrato, pero quiere renovar y seguir en la 'Casa Blanca'.

¿Cristiano Ronaldo podría acabar en la Roma? Tiago Pinto, director deportivo del cuadro capitolino lo ha desmentido: "Cristiano Ronaldo nunca ha sido una opción para la Roma. Nada serio, ni concreto, a pesar de los rumores. No huboo conversaciones para fichar".

El Chelsea sigue rastreando el mercado y según apunta The Sun, se habría fijado en una de las estrellas del Aston Villa de Unai Emery: se trata de Leon Bailey. El extremo interesa al equipo "blue" y podría unirse al equipo londinense.

En declaraciones a Dagbladet Alexander Sorloth ha vuelto a dejar claro que desea seguir ligado a la Real Sociedad. En la actualidad, el punto noruego actúa en calidad de cedido por el Leipzig, dueño de sus derechos.

Alex Garnacho podría ver multiplicado su salario. Según apuntan en Inglaterra, el Unitedestaría pensando en revisar el contrato del hispano-argentino, que pasaría

a cobrar 50.000 libras a la semana , diez veces más que su salario actual

En la concentración con Alemania para el Mundial, Yousuffa Moukoko ha hablado en rueda de prensa sobre su futuro, que aún no está decidido: "Me decidiré pase lo que pase. Siento la confianza del entrenador y me siento muy cómodo en Dortmund", dijo.

El futuro de Chris Smalling en la Roma tiene fecha de caducidad este próximo mes de junio de 2023. Sin embargo, el central inglés tiene la intención de extender su contrato con el equipo que dirige José Mourinho.

El Rangers confirmó la destitución de Giovanni Van Bronckhorst como entrenador de su primer plantel. Los malos resultados de la presente temporada, tanto en Champions como en la liga doméstica, han sido claves para su despido.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS