Media solución: una oferta española de "segunda división" pone al Al-Ittihad en un dilema

El club saudí Al-Ittihad estudia una oferta española para ceder a su jugador Unai Hernández, en medio de los movimientos de la dirección para cerrar la plantilla del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Según fuentes especiales del diario saudí "Al-Riyadiah", el Al-Ittihad recibió una oferta del Girona español, competidor en Segunda División, para hacerse con los servicios de Hernández.

La oferta no contempla un traspaso completo del jugador desde el principio, ya que ambas partes estudian la fórmula de la cesión con la posibilidad de convertirla en un fichaje definitivo al final de la temporada.

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Según las mismas fuentes, el Girona asumirá una parte limitada del salario de Hernández durante su etapa con el equipo, mientras que la otra parte de su salario seguirá corriendo a cargo del Al-Ittihad.

Esta oferta aumenta el desconcierto de la dirección del Al-Ittihad después de que el club decidiera dejar al jugador fuera de la pretemporada que se disputó en España este verano, con la esperanza de desprenderse de él, aunque hasta ahora no ha encontrado la oferta adecuada, mientras el conjunto amarillo y negro, apodado "los Tigres", se prepara para comenzar su temporada.

La delegación del Al-Ittihad se traslada este domingo a Abu Dabi en un avión privado, de cara al enfrentamiento contra el Al-Jazira emiratí, el próximo martes, en la repesca clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al-Ittihad espera mejorar su imagen y recuperar el buen rumbo tras la deslucida temporada pasada, en la que fue despojado de los títulos de Liga en favor del Al-Nassr, y de la Copa del Rey en favor del Al-Hilal.

El Al-Ittihad terminó la temporada pasada ocupando el quinto puesto en la Liga Roshn saudí de profesionales.

Hernández se había incorporado al Al-Ittihad en enero de 2025 procedente del Barcelona (B), con un contrato de tres temporadas, y disputó con su camiseta 10 partidos, en los que marcó un gol y dio 3 asistencias.

El jugador español no apareció en las competiciones de la Liga Roshn durante la temporada pasada, mientras que su participación se limitó a 8 minutos ante el Al-Nassr en las semifinales de la Supercopa saudí, que terminó con la derrota del Al-Ittihad.

Hernández ya había vivido una experiencia de cesión con la camiseta del Al-Shabab saudí, y durante ese período participó en 31 partidos de las distintas competiciones locales, aunque solo contribuyó de cara al gol con una asistencia.

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