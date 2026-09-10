Mbappé sobre las críticas: mi excelencia hace que se fijen en lo que no hago

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, respondió a las críticas dirigidas a su desempeño sin balón, al considerar que el jugador acostumbrado a ofrecer niveles excepcionales durante años queda más expuesto a que se ponga el foco en los aspectos que no aporta, en lugar de en aquello que domina.

Mbappé, durante una entrevista con el diario francés "L'Équipe", afirmó: "Creo que esto no es normal, pero es la vida de alguien que ha vivido la excelencia durante años. Ya no soy nada nuevo. Todo el mundo sabe desde hace años lo que puedo hacer. Y creo que ese es el lado humano del asunto".

Lee también

Fundado por aficionados del Barcelona: ¿qué sabemos del nuevo club de Messi?

Ferran Torres opina sobre la candidatura del Barcelona y del Real Madrid al título europeo

Y añadió Mbappé: "Es normal que la gente mire siempre lo que alguien no hace. Cuando lo hace desde hace 10 años, la gente ya no mira lo que hace. Saben que es capaz de hacerlo. Por eso siempre intentan mirar lo que no hace. Y a partir de ese momento, no es algo que me tome como algo personal".

Sobre las críticas en general, el delantero merengue afirmó: "Tengo un enfoque equilibrado hacia las críticas: hay una crítica constructiva y hay una crítica sin sentido. Las críticas no me asustan, y cuando tomo una decisión, no pienso en la posibilidad de ser criticado. Si sé que la decisión es correcta para mí, o incluso si no lo es pero es necesaria, mi trayectoria ha demostrado que sigo avanzando".

Y respecto a que algunos digan que el equipo podría sufrir por su culpa, pese a marcar muchos goles, el exjugador del Paris Saint-Germain respondió: "Ese argumento me parece menos lógico. Si no marco, me preguntarán por qué no marco".

Y agregó: "Aprendí que cuando eres futbolista, hay millones de entrenadores que tienen una opinión en cada partido, y no todos son felices en sus casas. Cada uno tiene su punto de vista, pero creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, y marcar más que tu rival".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



