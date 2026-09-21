Tras días de polémica desatada por sus declaraciones sobre la competencia por el Balón de Oro, Kylian Mbappé rompió su silencio para poner fin a las especulaciones sobre la existencia de un conflicto con su compañero en la selección francesa, Ousmane Dembélé.

Según el portal francés "Foot Mercato", el delantero del Real Madrid aseguró que su relación con Dembélé no se ha visto afectada por lo que se ha planteado recientemente, y subrayó que la competencia entre ambos por el premio no se ha convertido en una crisis personal.

Las declaraciones de Mbappé habían provocado amplias reacciones, después de que hablara de la diferencia entre su trayectoria y la de Dembélé, señalando que a él siempre se le vio como el jugador elegido, mientras que su compañero sufrió numerosas lesiones a lo largo de su carrera.

Dembélé no tardó en responder, ya que tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Brest aclaró que nunca fue el jugador elegido y que trabajó duro durante toda su carrera para llegar a la posición que ocupa ahora.

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Mbappé habla con Dembélé

Con el aumento de las especulaciones sobre la existencia de tensión entre los dos amigos, especialmente ante la proximidad de su reencuentro en la concentración de la selección francesa en la ciudad de Clairefontaine, Mbappé zanjó su postura con claridad.

El delantero del Real Madrid declaró, durante una entrevista con el diario "L'Équipe" en su condición de embajador de la marca "On": "Ya he hablado con él sobre este asunto, y no hay ninguna tensión, ni creo que exista ningún problema real. Estoy completamente tranquilo".

Mbappé considera que la polémica se magnificó aún más por su momento, dada su coincidencia con la concentración de la selección francesa y los partidos de la Liga de las Naciones de Europa.

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Y añadió: "Durante la Liga de las Naciones de Europa, y con la participación de la selección francesa, siempre hay algo en torno a lo que surge la polémica, y creo que esa polémica tiene su justificación".

De este modo, Mbappé insiste en que la competencia por el Balón de Oro no ha afectado a su relación con Dembélé, y en que lo ocurrido no va más allá de los límites de la competición deportiva y de unas declaraciones que fueron interpretadas de forma amplia.

El esperado encuentro entre las dos estrellas en la concentración de la selección francesa sigue siendo la primera prueba práctica de la naturaleza de la relación entre ambos, tras la polémica que desató la competencia por el premio.