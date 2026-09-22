Kylian Mbappé regresó a la concentración de la selección francesa con una imagen diferente, después de hacer historia este verano al convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, encontrándose ante un nuevo comienzo con Francia bajo la dirección de Zinedine Zidane, quien asumió el cargo en sustitución de Didier Deschamps.

El delantero del Real Madrid llegó al estadio de Clairefontaine el lunes, junto al resto de jugadores de la selección francesa, marcando el inicio de una nueva era que todos esperan con gran expectación.

En una entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), publicada la mañana del martes y recogida por el diario francés "Foot Mercato", Mbappé quiso dedicar un mensaje de reconocimiento a Deschamps, subrayando que el anterior entrenador dejó un gran legado con la selección.

Mbappé afirmó: "Antes que nada, hay que elogiar lo que hizo Didier Deschamps con la selección francesa, es un gran logro. Hizo historia y devolvió a la selección francesa a su lugar natural, y siempre le estaremos agradecidos".

Y añadió: "Ahora comienza un nuevo capítulo con un nuevo entrenador, y veremos cómo se desarrollan las cosas. Los nuevos comienzos siempre son diferentes, y tenemos que adaptarnos y recuperar nuestro equilibrio. Vamos a competir con fuerza y a empezar a conseguir victorias de nuevo, porque eso es lo que la gente espera de nosotros".

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Y a pesar de que Mbappé y Zidane viven en la capital española, Madrid, y se encontraron más de una vez durante el último período, la estrella del Real Madrid aseguró que hasta ahora no ha mantenido una conversación seria con su nuevo entrenador respecto a la selección francesa.

Explicó: "¿He hablado con Zidane desde su nombramiento como entrenador? No, esperaré hasta verlo en Clairefontaine. Creo que no hay mejor lugar que verlo en el campo de entrenamiento".

Y continuó: "Estamos en la misma ciudad, nos hemos encontrado varias veces y ya nos conocíamos, pero espero con impaciencia llegar a Clairefontaine para entender lo que espera de nosotros como equipo, y lo que espera de mí como jugador. Veremos cómo se desarrollan las cosas".

Así comienza una nueva etapa para la selección francesa, en la que Mbappé será uno de los rostros más destacados dentro del proyecto de Zidane, en medio de una gran expectación por los cambios que traerá esta colaboración a nivel de roles, ideas y forma de trabajo dentro de Francia.

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