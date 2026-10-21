La estrella francesa Kylian Mbappé se acercó a igualar a su compatriota Karim Benzema en la lista de los jugadores franceses con más asistencias en la historia de la Liga de Campeones de Europa.

Mbappé dio la asistencia del segundo gol a su compañero turco Arda Güler con un preciso pase de cabeza, y luego anotó él mismo el tercer gol del Real Madrid, durante la victoria sobre el Leipzig por (4-1), este miércoles por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la competición continental.

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Según la red de estadísticas "Opta", el registro de Mbappé aumentó a 26 asistencias en la historia de la Liga de Campeones de Europa, situándose en el segundo lugar entre los jugadores franceses, empatado con su entrenador en la selección de Francia, Zinedine Zidane, y a una sola asistencia de Benzema, poseedor del récord con 27 asistencias.

La lista incluye también a Thierry Henry, exestrella del Arsenal y del Barcelona, que ocupa el cuarto lugar con un registro de 25 asistencias.

Con su victoria de hoy, el conjunto merengue elevó su registro a 9 puntos, en el cuarto lugar de la tabla de la Liga de Campeones de Europa, a diferencia de goles del París Saint-Germain, líder, mientras que el registro del Leipzig se quedó congelado en los 3 puntos, en el puesto 29.



