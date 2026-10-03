Brasil logró este sábado su segunda victoria amistosa en cuatro días. Tras el triunfo por 2-4 ante Australia, también se impuso a India: 0-4. Estêvão, Pedro dos Santos y Samuel Lino (2) vieron puerta en Kolkata. El jugador del PSV Mauro Júnior brilló durante su entrada desde el banquillo.

Mauro comenzó en el banquillo en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadion y entraría tras una hora de juego por Arthur Dias. Ancelotti apostó por nada menos que seis jugadores de la Série A brasileña. Además, fueron titulares Vinícius Júnior, Andrey Santos, Marquinhos, Douglas Santos y Estêvão.

Tras algo menos de media hora, Estêvão abrió el marcador para la Canarinha. Matheuzinho llevó el balón hasta el atacante del Chelsea, que encaró a su marcador directo. Estêvão encontró espacio para disparar y colocó el balón en el palo corto, superando al guardameta Gurpreet Singh: 0-1.

Con ello, Estêvão lograba por fin su primer gol de la temporada. El extremo derecho estaba enrachado y, antes del descanso, también firmó su primera asistencia. Estêvão filtró un pase al espacio para Pedro en el momento justo. El delantero del Flamengo ignoró a Vinícius, que estaba libre, y marcó: 0-2.

Tras el descanso, poco antes de la entrada de Mauro, los brasileños marcaron también su tercer gol. Pedro asistió a su compañero en el Flamengo Lino con un precioso taconazo, antes de que el exdefensa del Atlético de Madrid anotara con un disparo curvado de derechas: 0-3.

Ya en el tiempo añadido, Lino hizo también el 0-4. El lateral recibió un pase de Mauro, se fue hacia dentro y volvió a marcar con la derecha. Poco antes, Mauro también se había hecho notar en defensa al sacar bajo palos un remate indio.

Así mantuvo la portería a cero para Brasil, que volverá a jugar en noviembre. Entonces, la pentacampeona del mundo se enfrentará a Japón y Singapur.







