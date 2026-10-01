En un mensaje que puede no ser inocente, y que parece dirigido directamente a la directiva del Real Madrid, la joven estrella argentina Franco Mastantuono abrió su corazón tras recuperar su brillo en los campos italianos, asegurando que su traspaso al Calcio supuso un auténtico punto de inflexión en su carrera y en su vida.

Mastantuono (19 años) se incorporó a las filas de la Fiorentina en calidad de cedido procedente del Real Madrid el pasado verano, tras una etapa difícil que vivió en la capital española, para reencontrarse de nuevo con el ambiente de Florencia y recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los talentos más destacados de Sudamérica.

Las declaraciones del jugador llegaron tras la victoria de la selección argentina sobre Bolivia, y las recogió el diario español "Mundo Deportivo", cuando se detuvo en la zona mixta para hablar con los periodistas y no ocultó su felicidad por el nuevo ambiente.

Mastantuono afirmó con un tono cargado de satisfacción: "Me siento genial desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida. Me siento muy cómodo y lo he disfrutado mucho", en una clara alusión a la diferencia que encontró entre la presión en Madrid y la estabilidad en Italia, y añadió: "El cambio de ambiente fue estupendo para mí".

En el plano de la selección, el joven argentino dedicó un agradecimiento especial a su entrenador Lionel Scaloni, explicando: "Scaloni me da mucha libertad para jugar, y estoy agradecido por ello", lo que refleja la confianza que ha recuperado con la camiseta de la Albiceleste.

Mastantuono, que sigue vinculado por contrato al Real Madrid, tampoco ocultó la magnitud del dolor que sintió tras quedar fuera de la lista de Argentina en el último Mundial.

Reconoció: "Es difícil no ser convocado, pero siempre he animado a mis compañeros de equipo y a Argentina a dar lo mejor de sí mismos. Hicieron una actuación increíble en el Mundial e hicieron sentir orgullosos a todos los argentinos".

Cerró sus declaraciones con un tono de optimismo de cara a un nuevo futuro: "Empieza una nueva etapa. Me siento bien, y puede que se me presente una oportunidad, pero antes que nada, quiero trabajar con la selección nacional".







