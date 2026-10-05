Al margen del resultado de la final ante Emiratos, parece que Georgios Donis ha logrado en un breve periodo de tiempo plantear una pregunta que no estaba tan clara cuando asumió el mando de la selección de Arabia Saudí: ¿tiene ya el griego los suficientes argumentos para continuar?

Llegar a la final de la Copa del Golfo 27 le dio a Donis una oportunidad importante para rediseñar la imagen de Arabia Saudí, no solo por los resultados, sino por la manera en que se mostró la selección en un torneo en el que disputó cuatro partidos sin que su portería se viese batida, antes de sellar su clasificación a la final a costa de Catar en los penaltis.

Cuando Donis asumió la tarea el pasado mes de abril como sucesor del francés Hervé Renard, tenía por delante un tiempo muy limitado para preparar a la selección antes del Mundial 2026, antes de que el foco se trasladara a la Copa del Golfo 27.

La Federación Saudí le concedió un contrato que se extiende hasta julio de 2027, lo que refleja que la tarea no estaba ligada a un solo torneo, pero los resultados de la Copa del Golfo le dan ahora al técnico griego un mayor margen para hablar de un proyecto que pueda tener continuidad, sobre todo después de que él mismo afirmara que la selección necesita mejorar sus decisiones y controlar el desarrollo de los partidos.

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Una defensa que le da a Donis su primera respuesta

Lo más destacado que se le puede atribuir a Donis en la Copa del Golfo 27 hasta ahora es la organización defensiva. La selección de Arabia Saudí encabezó su grupo tras vencer a Kuwait, Omán e Irak sin encajar ningún gol, y luego mantuvo su portería a cero ante Catar en semifinales durante los 120 minutos, convirtiéndose en la defensa más sólida del torneo antes del enfrentamiento ante Emiratos.

Estas cifras no significan que Arabia Saudí se haya convertido en un equipo completo, pero revelan una identidad clara en el aspecto que necesitaba una gran dosis de estabilidad.

Y lo llamativo es que el propio Donis habló tras la clasificación a la final de no haber encajado ningún gol como reflejo del trabajo colectivo y la disciplina táctica, mientras que antes del enfrentamiento ante Emiratos aclaró que la preparación se centró en la presión alta, la organización defensiva, la construcción del juego y el control del balón en el centro del campo.

Por tanto, lo que se mostró en los partidos no fueron meros resultados aislados, sino un conjunto de ideas que el entrenador intenta asentar dentro de la selección.

Pero el ataque no ha zanjado el debate

En cambio, siguen existiendo interrogantes sobre la capacidad de la selección para marcar la diferencia ante rivales que cierran los espacios; el partido ante Catar fue el ejemplo más claro, después de que tanto el tiempo reglamentario como la prórroga terminaran con empate sin goles, pese a que Arabia Saudí dispuso de algunas ocasiones, algo que Donis atribuyó en parte al cansancio y a la carga de partidos, especialmente al disputar cinco partidos en 14 días, según sus declaraciones antes de la final.

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Y precisamente aquí el partido ante Emiratos será una prueba diferente para Donis; el técnico griego es consciente de que el rival cuenta con una buena organización, por lo que antes de la final insistió en la importancia de la concentración, la disciplina y el cumplimiento de las instrucciones, subrayando que los pequeños detalles pueden decidir el partido. Si Arabia Saudí logra encontrar soluciones ofensivas ante una defensa emiratí organizada, eso añadirá una nueva prueba a la imagen que Donis ha empezado a dibujar con la selección.

La final no será el único juez

Incluso si la final termina sin el título para Arabia Saudí, será difícil ignorar lo que ha ofrecido la selección en su camino hacia el último partido.

Llegar a la final manteniendo la portería a cero en todos los partidos del torneo, y afrontar la semifinal ante Catar hasta los penaltis, le da a Donis un crédito importante a la hora de valorar su etapa, sobre todo porque la Federación Saudí no ligó su contrato a ganar la Copa del Golfo 27, sino que su vínculo se extiende hasta julio de 2027.

Pero, al mismo tiempo, el título le daría a esa valoración un impulso mayor, porque convertiría el trabajo defensivo y la disciplina táctica en un verdadero campeonato, y le daría a Donis su primer logro con Arabia Saudí.

Por ello, la verdadera pregunta no tiene que ver únicamente con si levantará mañana la copa, sino con si Arabia Saudí ve en esta selección los rasgos de un equipo capaz de continuar con la misma identidad una vez concluida la Copa del Golfo 27, una prueba que empezará realmente tras el pitido final.