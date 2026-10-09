Maresca zanja la situación de Haaland antes del duelo en Anfield

El Manchester City recibió un impulso importante antes de su esperado duelo frente al Liverpool, después de que su entrenador italiano Enzo Maresca resolviera la situación de la estrella noruega Erling Haaland, confirmando que está listo para disputar el partido previsto el domingo en el estadio de Anfield, dentro de la competición de la Premier League.

Maresca aclaró, durante la rueda de prensa del viernes, que Haaland recuperó su forma física tras el parón internacional, por lo que está disponible para participar en la difícil prueba ante el Liverpool.

El técnico italiano habló del ambiente que se espera en Anfield, señalando la posibilidad de encontrarse con un recibimiento entusiasta de la afición, aunque insistió en la necesidad de que sus jugadores se concentren en el terreno de juego, considerando que el rendimiento dentro del rectángulo verde es el aspecto que pueden controlar.

Maresca añadió que la inquietud lo acompaña antes de cada partido, ya sea frente al Liverpool o al Ipswich, subrayando que disputar este tipo de grandes encuentros fue una de las razones que lo impulsaron a entrar en el mundo de los banquillos.

El entrenador de 46 años aspira a mantener su arranque perfecto con el Manchester City, después de haber logrado la victoria en sus cinco primeros partidos en la Premier League, ya que un triunfo sobre el Liverpool le daría una sexta victoria consecutiva y un hito histórico que lo situaría en una lista reducida de entrenadores que han conseguido este inicio en la competición.

Maresca vive su tercera experiencia dentro del Manchester City, después de haber trabajado anteriormente en la academia del club y luego como asistente de Pep Guardiola, y haber formado parte del cuerpo técnico durante la temporada 2022-2023, en la que el equipo se coronó con el histórico triplete.



