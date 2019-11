Marco Fabián es liberado por el Philadelphia Union

Marco Fabián tiene el camino libre para firmar su regreso a la Liga MX con las Chivas . El jugador fue liberado por el este 20 de noviembre al no hacer válida la opción para renovar su contrato.

De acuerdo con el comunicado de prensa del equipo, fueron ocho los jugadores cuyo contrato se renovó, mientras que Fabián , junto con otros tres futbolistas, no entra en sus planes para 2020.

El regreso de Fabián sería parte del plan de Ricardo Peláez como nuevo director deportivo del club, aunque su salario podría complicar las negociaciones entre el jugador y el equipo.

Philadelphia Union Exercise 2020 Options On Eight Players. 📝👉 https://t.co/oyKqNEQi3i pic.twitter.com/kQBTSKeoNN

Marco Fabian released from Philadelphia Union. Where next? pic.twitter.com/6DzGcpZIE5