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Marciano Vink observó con creciente asombro un episodio del FC Twente-Willem II (2-1). Nathan Tjoe-A-On fue expulsado al borde del descanso por doble amarilla. A Vink le irrita especialmente la forma en que ocurrió.

El Willem II se encuentra en una situación casi desesperada en la Eredivisie. El equipo de Tilburg suma tres puntos después de trece partidos y ya está a nueve de la decimoquinta plaza, que marca la salvación.

El domingo, el equipo de Jurgen Streppel parecía encaminado a sacar algo positivo ante el Twente, pero la roja a Tjoe-A-On al borde del descanso lo complicó mucho más. El defensa vio primero una amarilla por un gesto despectivo y, poco antes del descanso, derribó a Daan Rots para frenar un contraataque: segunda amarilla y expulsión.

«En serio, si yo fuera el club, le impondría una sanción adicional», sentencia Vink en Dit Was Het Weekend, de ESPN. «Lo digo de verdad. Hacer esto con 0-0 en el marcador, cuando ya tienes una amarilla por un gesto despectivo».

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La actitud de Tjoe-A-On después también irrita a Vink. «Y la forma en que luego abandona el campo… De verdad que no entiendo nada. Es que no entiendes lo que hay en juego. Como jugador, no capta lo esencial».

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Tras el descanso, el Willem II llegó a adelantarse contra todo pronóstico en el Grolsch Veste, pero acabó perdiendo por 2-1. Después del partido, Tjoe-A-On reconoció su culpa. «No fue inteligente, no tiene justificación», dice el lateral izquierdo al Brabants Dagblad sobre su primera amarilla.

«Fue un poco por la emoción y la frustración. Tenía la impresión de que el árbitro podría habernos pitado más faltas a favor hasta ese momento; por eso lo hice. Hacerle un gesto así al árbitro es innecesario y poco inteligente. Aunque, en mi opinión, no fue un gesto muy grande ni se lo hice en la cara ni nada por el estilo. Pero, sencillamente, no debo hacerlo en absoluto. Punto».

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«Todo pasó muy rápido. En ese momento no pensé que ya me habían sacado una amarilla», dice después sobre la segunda. «Quería cortar ese contraataque porque había bastante espacio. Tampoco fue una decisión inteligente. Esperaba que el árbitro lo dejara pasar, pero no fue así. Hay que aceptarlo».

«Durante el descanso hablé con algunos compañeros individualmente cuando entraron. ¿Qué les dije? “Perdón”, por supuesto. También se lo diré a todo el grupo; todavía no se había dado el momento. Ya lo teníamos difícil y, por mi culpa, fue aún más difícil. Me siento fatal por ello», concluye Tjoe-A-On.