Premier League - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:30 Old Trafford

El Manchester United vs Manchester City comienza el 13 de septiembre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

United y City se enfrentan en el primer derbi de Mánchester de la temporada

Espera lo inesperado del United

El United ha encadenado una serie de resultados bastante irregular. Empezó con una sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull en la jornada inaugural y luego se vio por detrás ante el Ipswich, aunque finalmente se impuso por 5-2 en un partido que dominó en Old Trafford. El golazo en el tiempo añadido de Ainsley Maitland-Niles en el Hill Dickinson Stadium hizo que tuviera que repartirse los puntos con el Everton en un empate 2-2, pese a haberse puesto por delante en dos ocasiones. Bruno Fernandes ha brillado para el Manchester United, con tres goles y una asistencia ya este curso. Firmó 21 asistencias en 2025-26, un nuevo récord histórico en una sola temporada.

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El City tiene un pleno que defender

El Manchester City, bajo las órdenes de su nuevo técnico Enzo Maresca, ha arrancado la campaña de forma perfecta, con victoria en sus tres compromisos. Aunque Erling Haaland luce un nuevo corte de pelo, la máquina goleadora noruega sigue haciendo de las suyas en 2026-27. Marcó el único gol contra el Coventry en su último partido, que se suma a un doblete ante el Crystal Palace. Su socio en el delito, Rayan Cherki, ya lleva dos goles y dos asistencias esta temporada.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

El United ha encajado 2 o más goles en sus tres primeros partidos de liga de una temporada por solo segunda vez en 50 años.

El United no ha perdido en sus dos últimos derbis de Mánchester de la Premier League en Old Trafford, pero ha perdido ocho de los últimos 16 enfrentamientos de este tipo.

El gol de Erling Haaland contra el Coventry fue el número 300 de su carrera sénior.

Cinco de los titulares del City contra el Coventry llegaron al club después de enero de 2026.

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Posibles onces

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Noticias de los equipos y plantillas

Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo ni Carlos Baleba por lesión de cara al derbi. No hay sancionados en el United y, por ahora, no se ha confirmado ningún posible once inicial. Se añadirán actualizaciones más cerca del comienzo del partido.

Enzo Maresca no tiene ningún problema físico que comunicar en el Manchester City, sin lesionados ni sancionados en los datos de la plantilla. El City llega al partido con todos sus jugadores disponibles para ser seleccionados.

Forma

El Manchester United ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 5-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, una gran reacción tras la derrota por 2-0 ante el Hull City la semana anterior. El United también perdió 4-2 contra el AC Milan en pretemporada y empató 1-1 tanto con el Leeds United como con el Paris Saint-Germain en amistosos. En esos cinco partidos, el United marcó diez goles y encajó ocho.

El Manchester City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó contra el Arsenal en la Community Shield, donde perdió 3-0. En la Premier League, el City se ha mostrado clínico, con victorias por 4-1 fuera de casa ante el Crystal Palace y por 2-1 frente al Bournemouth. También ganó en pretemporada al Atletico Madrid y al K-League All Stars, marcando siete goles y encajando dos en esas cuatro victorias.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en enero de 2026, cuando el Manchester United venció 2-0 al Manchester City en Old Trafford en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el United suma dos victorias por una del City, con un empate y un partido de la Community Shield que terminó igualado. El mejor resultado del City en esa racha fue un 3-0 en el Etihad en septiembre de 2025.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el liderato tras los primeros partidos de la temporada 2026/27, mientras que el Manchester United es actualmente décimo.