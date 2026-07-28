El Manchester City confirmó este martes que Rodri se sometió a una operación quirúrgica menor en la espalda con éxito.

El City explicó, a través de un comunicado en su página oficial, que el centrocampista llevaba tiempo sufriendo algunas molestias, pero que ahora se ha sometido a una intervención quirúrgica para tratar el problema y comenzará un breve periodo de rehabilitación.

El City afirmó que el club seguirá ofreciendo actualizaciones sobre el programa de rehabilitación de Rodri a través de su página oficial, y no precisó la duración de la ausencia de la estrella española de los terrenos de juego.

Cabe recordar que Rodri ha sido vinculado recientemente con un traspaso al Real Madrid y al Barcelona durante el actual mercado de fichajes estival.

El contrato de Rodri con el Manchester City finaliza el próximo verano, por lo que podrá firmar con cualquier club de forma gratuita a partir del próximo mes de enero.



