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Donyell Malen fue el gran protagonista del AS Roma este sábado por la noche. El internacional neerlandés marcó cuatro goles en su visita al Parma y ayudó al equipo de Gian Piero Gasperini a imponerse por 1-5. Malen suma así doce goles en once partidos de liga esta temporada. Rodrigo Mora firmó el otro tanto del conjunto romano.

Malen jugó como punta de ataque en el Stadio Ennio Tardini, con Paulo Dybala y Mora por detrás. Los visitantes tuvieron un inicio complicado, en el que el Parma generó peligro de inmediato por medio de El Bilal Touré y Mariano Troilo.

El AS Roma también se llevó un susto cuando Mile Svilar se sentó sobre el césped, lesionado, a los pocos minutos. El guardameta parecía tener molestias en el muslo, pero finalmente pudo continuar el partido.

Pasados algo más de diez minutos, Malen tuvo su primera gran ocasión. Tras una intervención fallida de Troilo, el neerlandés pudo avanzar hacia la portería rival, pero dos defensas del Parma lo alcanzaron por el camino.

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El equipo local también dispuso de suficientes ocasiones para abrir el marcador. Svilar evitó con una excelente reacción un gol de Giovanni Fabbian, mientras que Mario Hermoso disparó apenas por encima del larguero en el otro extremo del campo.

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En el minuto 39, Malen acabó marcando para romper el empate con una gran acción. El internacional de Países Bajos controló de maravilla un centro de Lulli, dejó descolocados a varios defensas y remató con la derecha en diagonal: 0-1.

Poco después del descanso, Malen habilitó a Dybala con un elegante taconazo para que ampliara la ventaja, pero el argentino se topó con el guardameta Giovanni Daffara. Poco más tarde, Nesta Elphège aprovechó un error de Leonardo Balerdi, recorrió unos cincuenta metros y batió a Svilar, que nada pudo hacer: 1-1.

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Gasperini movió el banquillo y dio entrada, entre otros, a Wesley y Matías Soulé. La decisión surtió efecto: en el minuto 68, Malen volvió a adelantar a los romanos después de que Troilo fallara por completo al intentar despejar un centro de Wesley.

Tres minutos después, Mora amplió la ventaja de los visitantes. El delantero portugués aprovechó un desafortunado despeje del Parma y marcó por cuarto partido consecutivo en la Serie A.

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En el minuto 77, Malen volvió a marcar en la lluvia de goles romana. Wesley asistió de nuevo al neerlandés, que completó su triplete. Tras una revisión del VAR, el gol quedó definitivamente validado y el AS Roma pasó a dominar por un cómodo 1-4.

Pero Malen aún no había saciado su hambre de gol. En el minuto 90, Wesley volvió a lanzarlo al ataque; el neerlandés regateó a Daffara y empujó el balón con calma a la portería vacía. Así coronó su sensacional actuación con su cuarto gol de la noche y estableció el 1-5 definitivo.