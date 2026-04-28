¿Malas noticias para la Eredivisie? «Entonces no se podrá terminar la liga»

Marianne van Leeuwen, directora de fútbol profesional, reaccionó tras el procedimiento de urgencia por el temor a una escalada de tensión en la Eredivisie. En ESPN relató su versión de los hechos.

El martes se celebró el juicio. «Es triste que un club nos demande», afirma.

Si el juez falla a favor del NAC, la KNVB advierte que habrá graves consecuencias.

«Hay muchos otros clubes que han formulado reservas y, si el juez da la razón al NAC, también presentarán denuncias urgentes. Eso podría impedir terminar la competición», advierte.

El abogado de la KNVB, Michiel van Dijk, indicó en la vista que al menos 133 partidos de la Eredivisie podrían verse afectados, pues en ellos habrían participado jugadores no elegibles.

Van Leeuwen rechaza la acusación de negligencia: «No creo que hayamos sido negligentes. La nacionalidad es un dato delicado de privacidad para jugadores y clubes».

El lunes el juez dictará sentencia. Si gana el NAC, Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles y TOP Oss también demandarán, advierte la federación.