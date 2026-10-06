Mahrez envía un emotivo mensaje a la afición del Al-Ahli saudí

El argelino Riyad Mahrez dirigió un emotivo mensaje a la afición de su exequipo, el Al-Ahli saudí, mientras se prepara para afrontar una nueva experiencia en Qatar.

Mahrez jugó en el Al-Ahli entre 2023 y 2026, y logró conquistar 3 títulos: 2 en la Liga de Campeones de Asia de la élite y la Supercopa de Arabia Saudí.

Mahrez escribió en su cuenta de la plataforma "X": "Como saben, mi etapa con el club ha terminado, pero no quería marcharme sin expresarles a todos mi más sincero reconocimiento y gratitud. Esta etapa ha sido un capítulo especial en mi carrera profesional y en mi vida, ya que conocí a personas maravillosas que contribuyen a dibujar el futuro del fútbol en el Reino de Arabia Saudí".

Y añadió la estrella argelina: "Estoy enormemente orgulloso de haber vestido los colores de este club y de haber compartido con ustedes la alegría de conquistar títulos. Fue un gran honor para mí representar a este club".

Y concluyó Mahrez: "Gracias al consejo de administración, al cuerpo técnico, a todos los que trabajan entre bastidores y a mis compañeros jugadores por todo. Gracias por su apoyo constante día tras día. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo lo he disfrutado. Hasta pronto".

Mahrez se prepara para afrontar una nueva experiencia con el club catarí Al-Shamal.







