Macías: "No es llegar a Europa y listo, es marcar historia"

El atacante todavía posee contrato con el Guadalajara hasta mediados del 2020 y vale más de 10 mde.

José Juan Macías apunta bien en alto en su carrera. El delantero de no cree que con dar el paso al futbol europeo terminen ahí sus aspiraciones. Él desea emigrar, sostenerse y poner el nombre en alto asiduamente como lo hicieron jugadores como Hugo Sánchez o Rafael Márquez.

"Es una de mis metas a corto plazo, no solo llegar. (Es) llegar y romperla en el equipo que me dé la oportunidad. No es llegar a Europa y listo: ya cumplí. Lo mío es llegar y marcar historia", afirmó en conversación con El Chiringuito.

Desde tiempo atrás, el ariete, que ya es seleccionado nacional, ha estado en la órbita de conjuntos del Viejo Continente como el Borussia Dortmund, , entre otros.